Глава администрации муниципального образования Боголюбовское привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица – главы администрации муниципального образования Боголюбовское.

Ранее было выявлено, что при формировании и утверждении аукционной документации заказчиком была нарушена статья 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок и положение постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – главу администрации муниципального образования Боголюбовское виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.