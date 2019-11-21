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Глава администрации муниципального образования Боголюбовское привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело, возбужденное по инициативе  Владимирского УФАС России  в отношении должностного лица – главы администрации муниципального образования Боголюбовское.

           Ранее было выявлено, что при формировании и утверждении аукционной документации заказчиком была нарушена статья 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок и положение постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042  об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

       Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2  статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  должностное лицо – главу администрации муниципального образования Боголюбовское виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000  рублей  в доход бюджета.

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