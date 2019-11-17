Где обретается владимирское студенчество?

17 ноября отмечается Международный день студентов. Праздник справляют все учащиеся университетов и институтов, академий и колледжей, а также других учебных заведений по всему миру. Решение о ежегодном проведении Международного дня студентов было принято 17 ноября 1946 года в Праге, во время Всемирного конгресса студентов. 28 октября 1939 года в столице Чехии студенты и преподаватели отмечали демонстрацией годовщину образования своей страны. Их разогнали фашисты-оккупанты. Одного из учащихся застрелили. 15 ноября 1939 года похороны убитого Я. Оплетала вылились в акцию протеста. Спустя 2 дня, 17 ноября, более 1200 студентов были арестованы в общежитиях и отправлены в концентрационный лагерь Sachsenhausen. Из них 9 человек казнили, не прибегая к суду, а все чешские вузы закрыли по приказу Гитлера. Эта дата и была выбрана днем празднования, как напоминание о трагических событиях того времени. В России Международный день студентов не особенно известен и широко не отмечается. Массовые мероприятия в честь учащихся вузов и колледжей проходят 25 января – в День студента. Однако для нас это прекрасный повод поговорить о владимирском студенчестве. Вот вы знаете, где оно обретается?
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