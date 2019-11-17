Где обретается владимирское студенчество?

17 ноября отмечается Международный день студентов. Праздник справляют все учащиеся университетов и институтов, академий и колледжей, а также других учебных заведений по всему миру. Решение о ежегодном проведении Международного дня студентов было принято 17 ноября 1946 года в Праге, во время Всемирного конгресса студентов. 28 октября 1939 года в столице Чехии студенты и преподаватели отмечали демонстрацией годовщину образования своей страны. Их разогнали фашисты-оккупанты. Одного из учащихся застрелили. 15 ноября 1939 года похороны убитого Я. Оплетала вылились в акцию протеста. Спустя 2 дня, 17 ноября, более 1200 студентов были арестованы в общежитиях и отправлены в концентрационный лагерь Sachsenhausen. Из них 9 человек казнили, не прибегая к суду, а все чешские вузы закрыли по приказу Гитлера. Эта дата и была выбрана днем празднования, как напоминание о трагических событиях того времени. В России Международный день студентов не особенно известен и широко не отмечается. Массовые мероприятия в честь учащихся вузов и колледжей проходят 25 января – в День студента. Однако для нас это прекрасный повод поговорить о владимирском студенчестве. Вот вы знаете, где оно обретается?

Педагогический институт г. Владимира за свою долгую жизнь претерпел много переименований. Сейчас он вообще является структурным подразделением Владимирского университета. А как первоначально называлось это образовательное учреждение, открытое в 1875 году? Учительская семинария Педагогический техникум Институт народного образования Правильно! Неправильно! - Какое учебное заведение Владимира серьезно увеличило свой выпуск в годы Великой Отечественной войны? Тракторный техникум Педагогический техникум Медицинский техникум Правильно! Неправильно! - На средства какого известного промышленника и мецената было построено здание земского ремесленного училища, в котором располагается сейчас Владимирский авиамеханический колледж? Саввы Морозова Ивана Мальцова Сергея Муравкина Правильно! Неправильно! - Какое образовательное учреждение города Владимира практикует выдачу студенческих билетов в доме-музее композитора, ученого-химика и медика А.П. Бородина в селе Давыдово Камешковского района? Владимирский химико-механический колледж Владимирский базовый медицинский колледж Владимирский музыкальный колледж Правильно! Неправильно! - «Особую ценность для нашей области представляет создание во Владимире художественного ремесленного училища, которое будет готовить каменщиков художественной кладки, мастеров по лепным украшениям, художников по стенной живописи, столяров-краснодеревцев. Воспитанники этого училища будут строить красивые дома, восстанавливать исторические памятники русского зодчества, которыми богата наша область». О каком учреждении писала так газета «Призыв» в сентябре 1945-го? Владимирский строительно-художественный лицей № 15 Владимирский строительный техникум Это учреждение больше не существует Правильно! Неправильно! - Какое образовательное учреждение Владимира с 1932-го по 1945 год было единственным учебным заведением, готовившим специалистов средне-технического звена по производству и переработке пластмасс? Энерго-механический техникум Химический техникум Механический техникум Правильно! Неправильно! - Имена каких выдающихся земляков носит Владимирский государственный университет с 2008 года? Братьев Столетовых Николая Зворыкина Николая Жуковского Правильно! Неправильно! - На базе какого учебного заведения в 2002 году были открыты актерские курсы под руководством актера Владимирского драматического театра, народного артиста РФ Николая Горохова? Владимирский музыкальный колледж Владимирский педагогический колледж Владимирский колледж культуры и искусства Правильно! Неправильно! - Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ размещается в трех корпусах. Один из них был построен в 1954 году для райкома КПСС Промышленного района (позднее он стал городским комитетом КПСС). На какой улице находится это здание? ул. Горького, 59а ул. Б. Московская, 49 ул. Воровского, 14 Правильно! Неправильно! - К какой структуре относится Владимирский юридический институт, открытый в 1996 году? Министерству юстиции Министерству внутренних дел Федеральной службе исполнения наказаний Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Где обретается владимирское студенчество? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook