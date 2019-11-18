Газон у Спортивного сквера становится опасным для жизни

Жители улицы Большие Ременники во Владимире жалуются на постоянную грязь. Дожди и снег превращают территорию у дома № 17а в сплошное месиво. Ситуация ухудшилась после благоустройства Спортивного сквера. Площадку открыли прошлым летом. Но денег на восстановление газонов после строительных работ, видимо, не хватило. После долгих переписок с управлением ЖКХ рядом с домом № 17а поставили бордюр. Но и его уже размыло водой. Мало того, строители убрали со склона у сквера лестницу, по которой дети из окрестных домов ходили в школу № 22.

Хуан Перес, житель дома № 17а по ул. Б.Ременники:

Территория не является придомовой, это улица. У нас у дома есть только 1,5 метра.

Там, где течет вода, раньше это была пешеходная дорожка. Там остались остатки бордюра.

А эта дорожка вела в школу. Через председателя КТОСа мы выяснили, что всё это является газонами. В управлении ЖКХ нам ответили, что денег на их благоустройство нет.

Вот это всё пешеходная зона. Люди сюда приезжают, чтобы пойти в колледж, в общежитие. Здесь продолжают ходить люди в школу.

Вот здесь была лестница, которая ведет к школе. И дети ходили в школу. Они спускались, поднимались. Я сам по ней ходил в школу.

Но когда здесь готовились к чемпионату мира по футболу и строили здесь спортивную площадку, эту лестницу разрушили.

Нам обещали, что эту территории облагородят. В итоге они просто закопали кабель. Там глиняная тропа, она стала опасной для жизни.

Ходить по лужам и грязи приходится не только жителям многоквартирного дома, но и студентам. Рядом с глиняным склоном у Спортивного сквера находится общежитие политехнического колледжа, а дальше само образовательное учреждение. Здесь обучаются более 1000 человек. Руководство ссуза со своей стороны также отправляло письмо в администрацию Ленинского района с вопросом о благоустройстве территории рядом с новым сквером.

Жители окрестных домов и руководство колледжа не раз жаловались в мэрию.

– Так получается, что главные улицы у нас в хорошем состоянии, а то, что на съездах, оставляет желать лучшего, – говорит Лев Кисин, замдиректора Владимирского политехнического колледжа по безопасности и общим вопросам. — Там, насколько я знаю, травмоопасная зона сейчас. Это подтверждает и заведующая общежитием. Понятно, что всё упирается в финансирование. Но тем не менее оставлять так тоже нельзя. Тем более зима не за горами. За эту территорию отвечает город. До конца не благоустроили место, оставили все в непонятном состоянии.

После обращения «Призыва» в городскую администрацию вопрос с бордюрами взяли на контроль. В ближайшее время на место должны выйти специалисты.

— Бордюры были установлены по просьбе местных жителей для того, чтобы автомобилисты прекратили парковать транспорт на газоне. О том, что бордюры размыло водой, никаких сообщений в администрацию города и района, а также на портал «Владимир — это мы» не поступало. Безусловно, необходимый ремонт будет осуществлен, — ответили нам в мэрии.

Что касается лестницы, ведущей от дома к скверу и школе. Её, по словам чиновников, восстанавливать не будут.

— В ходе благоустройства территории производилась отсыпка грунта, и склон, на котором лестница была расположена, стал еще круче. Лестница восстанавливаться не будет, поскольку пользоваться ей небезопасно, – уверены чиновники.

Но сам газон в таком виде мэрия не оставит. По крайней мере, чиновники обещают продолжить дальнейшее благоустройство этого участка муниципальной земли. В городской администрации собираются также привести в порядок тротуар вдоль общежития.

Ранее «Призыв» сообщал, что в сквере на Чайковского появится рояль из световых гирлянд.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»