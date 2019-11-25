Фура вспыхнула после столкновения с внедорожником

Водители внедорожника «Nissan» и грузового автомобиля «DAF» чуть не погибли в ДТП. Авария произошла накануне вечером в Кольчугинском районе. В результате столкновения фура загорелась, а водитель иномарки оказался заблокирован в своем авто. Пожарные Кольчугинского гарнизона проводили деблокировку пострадавшего из легкового автомобиля и тушили грузовой.

Площадь пожара составила 24 кв. метров.

ДТП произошло около 16.30 на 40-м км автодороги Колокша — Александров — В. Дворики. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «Nissan», двигаясь в сторону Кольчугино, выехал на встречку, где столкнулся с фурой.

Водители с различными травмами были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Mazda» протаранила светофор во Владимире. Машина ехала с превышением скорости.

Ольга Ефремова

Фото: n71.ru