Фильм о Розановой и дискуссия о троллейбусах: как еще провести эти выходные с пользой?

В субботу в Областном доме работников искусств будет показан фильм о нашей землячке — художнице с уникальным колористическим талантом и одном из крупнейших представителей русского авангарда. Также состоится творческая встреча с его создателями — режиссером Марией Ремыга-Ганьковой и сценаристом Софией Шепеля — и исследователями искусства русского авангарда: Фаиной Балаховской, Анной Бражкиной, Андреем Сарабьяновым, Верой Терехиной, Марией Тиминой. Специально к открытому показу в ОДРИ будет устроена выставка репродукций Ольги Владимировны.

Ольга Розанова родилась 21 июня (3 июля) 1886 года в уездном городе Меленки Владимирской губернии. В 1896 году ее семья переезжает во Владимир, где поселяется в доме на Борисоглебской улице (ныне — Музейная улица). Здесь с 1896-го по 1904 год Ольга Розанова училась в женской гимназии, после окончания которой уехала в Москву, чтобы учиться живописи. Пройдя несколько направлений авангарда, Ольга Розанова вышла через супрематизм к цветописи, на несколько десятилетий предвосхитив развитие абстрактного искусства. В 1917 году создала один из шедевров беспредметной живописи XX века — картину «Зелёная полоса».

Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2

16 ноября в 18.00

Цена билета – 50 руб.