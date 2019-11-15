Фильм о Розановой и дискуссия о троллейбусах: как еще провести эти выходные с пользой?

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Открытый показ фильма «Розанова Ольга Владимировна» 12+
В субботу в Областном доме работников искусств будет показан фильм о нашей землячке — художнице с уникальным колористическим талантом и одном из крупнейших представителей русского авангарда. Также состоится творческая встреча с его создателями — режиссером Марией Ремыга-Ганьковой и сценаристом Софией Шепеля — и исследователями искусства русского авангарда: Фаиной Балаховской, Анной Бражкиной, Андреем Сарабьяновым, Верой Терехиной, Марией Тиминой. Специально к открытому показу в ОДРИ будет устроена выставка репродукций Ольги Владимировны.
Ольга Розанова родилась 21 июня (3 июля) 1886 года в уездном городе Меленки Владимирской губернии. В 1896 году ее семья переезжает во Владимир, где поселяется в доме на Борисоглебской улице (ныне — Музейная улица). Здесь с 1896-го по 1904 год Ольга Розанова училась в женской гимназии, после окончания которой уехала в Москву, чтобы учиться живописи. Пройдя несколько направлений авангарда, Ольга Розанова вышла через супрематизм к цветописи, на несколько десятилетий предвосхитив развитие абстрактного искусства. В 1917 году создала один из шедевров беспредметной живописи XX века — картину «Зелёная полоса».
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
16 ноября в 18.00
Цена билета – 50 руб.
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«Пушкарский сбор» 6+
На территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» пройдет впечатляющий насыщенностью и размахом фестиваль, где будет интересно и маленьким, и взрослым. Огромное число обучающих и познавательных событий помогут составить полную и яркую картину военного быта ушедших в «седую» историю столетий. В ближайшую субботу этой осени вас ждут:
12.00-13.00 — живые лекции о том, как Россия пережила Смутное время. Об этом расскажут люди, увлеченные историей, настоящие реконструкторы тех дней. Они приготовили не только беседу, но и демонстрацию снаряжения стрельцов и поместной конницы. Фотосессия в костюме станет приятным бонусом.
13.00-15.00 — уникальный мастер-класс по владению стрелецким бердышом и саблей, упражнения в строю, а также по стрельбе из лука, показ макетов вооружения первой половины XVII века, мастер-класс пушкарского ремесла на макете легкой полевой пушки эпохи Смутного времени.
15.00-17.00 — экскурсия по местам исторического центра Суздаля.
«Пушкарская слобода»: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 3а
16 ноября с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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TripFish во Владимире 18+
Питерская акустическая группа «TripFish» представит владимирской публике большой сольный концерт, состоящий из разных музыкальных направлений. Их музыка — это и психодел, и сюр, и глубокая драма, и пульсирующий ритм, и экзистенциальная тревога, и абсолютный дзен, и панковский разнузданный угар, и элегантная лирика, и авангард, и надрыв вселенского масштаба, и самоирония, и чистокровный рок-н-ролл, и грув, и кач, и хлесткое честное слово. Энергия. Просто нечеловеческая энергия, богический женский вокал, ломаные ритмы и отличные философские тексты с искренней подачей.
Специальный гость вечера – группа «Чемодан Гризли». В России современной – это яркое явление. Такого еще не видели. Составные части, вроде бы, понятны и ясны, но на выходе на сцене это что-то новое. По форме – на сцене один герой, один проводник. Проводник в мир, в калейдоскоп событий. А события не вымышлены! Все роли сыграны по-настоящему и без фальши, честно, потому что все реально. По форме – это что-то напоминающее моноспектакль. По содержанию – это события и люди, лица и ситуации, диалоги и монологи, переживания, близость самого главного и в то же время сатира, ее величество ирония! А в данном случае метаирония. Ты не знаешь, где смех, а где слезы, где философия и снова смех! Фанк, рок, панк-рок, литература сквозь нотный стан. Спешите это видеть!
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
16 ноября в 20.00
Цена билета – 150 руб.
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Русская романтическая музыка в Палатах 6+
В воскресенье в Дворцовом зале Палат состоится восьмая творческая встреча с известным скрипачом и педагогом Михаилом Трояновским. На этот раз разговор пойдет о русской романтической музыке XIX века. Для гостей музея в этот день прозвучат забытые сочинения основоположника русской классической музыки Михаила Глинки, композитора, педагога и дирижера Антона Аренского и самого яркого представителя русского музыкального романтизма Петра Чайковского.
«Большинство ярчайших композиторов русского романтизма XIX века — музыканты-самоучки, дворяне, — говорит Михаил Трояновский, — они не получили консерваторского образования, но брали частные уроки игры на фортепиано и учились музыке в семье. Однако все они — изумительные мелодисты, которым нет равных».
Музейный центр «Палаты: ул. Большая Московская, 58
17 ноября в 13.00
Цена билета — 150-200 руб.
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Дискуссия «Транспорт для всех» 16+
Общественный транспорт — важный элемент городской среды. При умном менеджменте он способен приносить неплохой доход муниципалитету, создавать комфортные условия для пассажиров и решить большинство транспортных проблем. И наоборот, при недостаточном внимании общественный транспорт существенно усложняет жизнь всем участникам дорожного движения и становится обузой для городской казны.
Владимирские автобусы и троллейбусы застряли в своём развитии где-то в начале 2000-х годов. Транспортная сеть почти не меняется, автопарк не пополняется, а те новые машины, что всё-таки появились на улицах города, неудобны и откровенно не справляются с нагрузкой.
В воскресенье, во время первой городской лаборатории «Владимир будущего», состоится обсуждение основных проблем общественного транспорта, разбор вместе с экспертами его экономической и социальной составляющих, а также попытка найти выход из ситуации, в которой мы все волей или неволей оказались.
Кофе-бар «План Б»: ул. Большая Московская, 11, 3-й этаж
17 ноября в 15.00
Вход свободный
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Презентация проекта «Сердце Мещёры» 6+
Межрегиональный историко-культурный проект «Сердце Мещёры» родился несколько лет назад благодаря многочисленным энтузиастам, исследователям Мещёрского края, ведущих совместную работу по изучению, сохранению и преумножению знаний о древней Мещерской низменности. В рабочую группу проекта вошли представители Московской, Владимирской и Рязанской областей.
О всех направлениях работы в форме литературно-музыкальной программы расскажут: руководитель проекта «Сердце Мещёры» Юрий Белоусов (Воскресенск), Николай Скулов (Гусь-Хрустальный), Сергей Васильев (Сергиев Посад) и Дмитрий Барсков (Раменское). Прозвучат песни, будут показаны видеоролики и презентованы книги мещерских сказов.
Также будет открыта выставка иллюстраций Юрия Белоусова к книге «Легенда о Коловрате». Автор расскажет гостям выставки о работе над сказом о Евпатии Коловрате, где иллюстрации и литературный текст создают единый художественный образ легендарного героя, эмоционально повествуя о его жизни и подвиге.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
17 ноября в 15.00
Вход свободный
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Расписание действительно оба дня:
10.30 — мультипликационный фильм «Улетные букашки» (6+). Светлячку Диндину и инопланетному роботу Авроре придется объединиться, чтобы спасти поселение букашек.
13.30 — музыкальное фэнтези «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (0+). Дороти снова магическим образом переносится в страну Оз, чтобы спасти от беды ее жителей.
16.00 — семейная комедия «Как прогулять школу с пользой» (6+). Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире.
18.30 – документальный фильм «Мария до Каллас» (16+). Впервые после 40 лет молчания всемирно известная оперная дива дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры — это говорит сама история…
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
16 и 17 ноября в 10.30, 13.30, 16.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/opictus
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