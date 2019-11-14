Фельдшеры скорой помощи начали увольняться

На станции скорой медицинской помощи (ССМП) грядет массовое увольнение фельдшеров. Об этом «Призыву» рассказали сами медики. Они недовольны сокращением заработной платы и условиями труда, которые становятся всё тяжелее. Работники «неотложек» отправили коллективную жалобу в трудовую инспекцию. Ежедневно на дежурства выходят около 13-15 бригад, хотя по нормативам их должно быть около 40, сообщают медики. При этом фельдшеры работают почти всегда в одиночку.

— Бригады «скорой» заступают на суточные дежурства в составе одного фельдшера и одного водителя, при этом зарплата урезана на 10-15 тысяч за два последних месяца. У нас уже увольняется порядка 10 человек. И если не будет улучшений, то еще, как минимум, 5 человек уйдут, — рассказал «Призыву» один из фельдшеров.

Фельдшеры просят трудовую инспекцию проверить законность действий главного врача ССМП Сергея Кулибабы. Медики не увидели положительных результатов проведенной оптимизации скорой помощи. В своей коллективной жалобе они приводят список поручений президента, где местным властям предписано провести анализ зарплат медиков первичного звена и обеспечить их достойной зарплатой, учитывая все положенные надбавки.

— Хотим отметить, что коллектив ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира» в сентябре 2019 года получил заработную плату, содержащую уменьшенные выплаты за интенсивность и качество в сравнении с предыдущими месяцами. В октябре 2019 года весь коллектив ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира» не получил данных выплат, при этом не получив соответствующих уведомлений от работодателя за два месяца в соответствии с положениями ТК РФ о снижении значительной части заработной платы. Коллектив был поставлен перед фактом, перед получением расчетных листов, — говорится в коллективном обращении.

Согласно уставу ССМП все вопросы о заработной плате своих сотрудников решает главный врач «скорой».

Изменить размер оплаты труда главврач может только в законном порядке, пишут сотрудники, ссылаясь на Трудовой кодекс. В данном случае, говорят они, их права были нарушены. За сверхурочные работы и совмещение должностей они не получили положенные компенсационные выплаты.

«Призыв» попытался поговорить с главным врачом ССМП, но Сергей Кулибаба оказался очень занят. Его вызвали в департамент здравоохранения администрации Владимирской области.

— Я сейчас нахожусь в департаменте здравоохранения. Попробуйте позвонить позже, — ответил Сергей Кулибаба.

Тем временем к решению накалившейся ситуации подключились депутаты Законодательного Собрания. В телеграм-канале областного парламента накануне появилось сообщение, что письмо от фельдшеров к ним еще не поступило, но проблемой уже начали заниматься. Участник встречи с депутатами рассказал «Призыву», что пока идут разговоры. Проблемы медиков по зарплатам и укомплектованию бригад не решаются.

— У нас вчера была встреча с представителями Заксобрания. Мы с ними общались по многим проблем, возникшим у нас на станции скорой помощи. Время было ограничено, поэтому вопрос по зарплате не решили. А она действительно снизилась, — подчеркнул сотрудник ССМП. – Вчера на дежурстве было 12 бригад. Больше чем половины не хватает. Потом у нас работает всего одна реанимационная бригада, и она используется не по назначению. Её могут послать не по профилю, к бабушке с повышенным давлением, а в это время надо человека выводить из клинической смерти. А общепрофильная бригада в составе одного фельдшера не сможет его спасти. Такая маршрутизация происходит по распоряжению главного врача и при поддержке юриста.

В трудовой инспекции нам подтвердили, что коллективная жалоба от фельдшеров уже рассматривается. В течение 30 дней будет проведено расследование.

Ранее «Призыв» сообщал, что к жителям Владимирской области, попавшим в серьезные ЧП, «скорая помощь» будет прилетать на вертолете. Такие бригады должны быть сформированы в 2020 году.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»