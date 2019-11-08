Фельдшеры не почувствовали пользы от реформирования «скорой помощи»

Плюсов от оптимизации службы скорой медицинской помощи во Владимире её работники не почувствовали. В редакцию «Призыва» на условиях анонимности обратилось несколько сотрудников бригады СМП. Они решили рассказать, почему владимирцам приходится ждать их приезда часами. Одна из главных причин — острая нехватка кадров. Руководство облздрава, между тем, считает, что оптимизация как раз и направлена на большую отдачу в условиях нехватки медицинских работников.

Количество бригад скорой помощи, заступающих на ежедневную вахту во Владимире, меньше нормативного было и 10, и 5 лет назад. Сейчас ситуация к лучшему не изменилась. Реформирование службы должно было как-то улучшить ситуацию за счёт координации всех сил СМП. «Как-то» — потому что наладить работу на 100% в условиях кадрового голода всё равно невозможно. И в своём обращении медики констатируют этот печальный факт.

— В зоне обслуживания станции скорой медицинской помощи г. Владимира находится приблизительно 450 тысяч человек обслуживаемого населения, — приводят статистику фельдшеры. — Если брать по минимальным нормативам — 1 бригада на 10 000 человек — это 45 бригад (общепрофильных линейных бригад!). Плюс 4-5 специализированные бригады. По факту, ежедневно на смену заступают 13-16 бригад, которые включают в себя и линейные, и специализированные. Заметно меньше, не правда ли?

В пиковые дни количество бригад по городу может снижаться до 10-12.

Осталась и большая проблема обслуживания автопарка, утверждают медики. Кареты «скорой» работают на износ. Зачастую их ремонтируют сами водители, по мере скромных сил.

— Денег на ремонт не выделяется, машины стоят, подпирая стенку, в количестве, как минимум, 7 штук. Новых машин тоже не выделяют, — пишут фельдшеры.

Оптимизация скорой помощи во Владимирской области прошла в июле этого года. Особый резонанс эта кампания получила после митингов жителей Оргтруда. Люди просили не закрывать местную станцию. Против реформы были как пациенты, так и работавшие там фельдшеры. Но службу «03» в Оргтруде закрыли, а фельдшеров пригласили на работу во Владимир, пообещав достойную зарплату. По словам сотрудников владимирской СМП, работать из Оргтруда к ним так никто и не пришел. Добавилась лишь одна машина. Что касается зарплаты, говорят медики, то после оптимизации она уменьшилась.

— У фельдшеров за два месяца заработная плата упала на 10-15 тысяч рублей. Без объяснения причин. Голая ставка — около 20 тысяч, а то и меньше, — жалуются сотрудники «скорой».

Жители Оргтруда провели мониторинг выездов неотложки из Владимира в их микрорайон.

Люди, живущие в Оргтруде, отметили динамику работы «скорой» – до и после реформ. До — когда она под боком, время её ожидания измерялось десятками минут. Сейчас в среднем — 1-2 часа. Оргтрудовцы жаловались в надзорные органы, где им ответили, что бригады скорой медпомощи могут круглосуточно дежурить в Оргтруде «в свободное от вызовов время». Но днём это сделать нереально, считают фельдшеры, — если только ночью, и то не всегда.

— Руководство департамента здравоохранения утверждало, что оргтрудовское отделение скорой помощи работало очень плохо, никем не управлялось, даже главврачом. Даже ЭКГ и глюкометрию здесь не проводили. Это неправда, у нас всё было замечательно до 1 июля, — рассказала «Призыву» Оксана Свиридова, жительница Оргтруда. – Сейчас обратная картина. Поэтому мы вновь ездили в департамент здравоохранения, встречались с новым замом директора облздрава, Анатолием Уколовым. Мы собрали все факты по вызовам «скорой», показали, что она приезжает несвоевременно. Люди ждут по 1,5-2 часа. Даже спецбригады по инсультам едут столько времени.

В письме фельдшеров говорится о том, что добраться быстро до Оргтруда «неотложкам» бывает сложно – пробки на трассе мешают.

Жители говорят о недавней трагедии, когда житель Оргтруда скончался от кровопотери в результате бытовой травмы. По словам родственников, к пациенту, истекавшему кровью, неотложка ехала целый час. Однако эта информация пока не подтверждена правоохранительными органами, проводящими проверку по данному факту.

— После звонка из Оргтруда бригада выехала в течение 5 минут. С 18.00 до 18.20 пострадавшему на месте оказывалась медицинская помощь с последующей госпитализацией в реанимационное отделение СМП города Владимира. Все данные о времени передвижения бригады скорой помощи зафиксированы глобальной навигационной спутниковой системой, — сообщила пресс-служба администрации области, фильтрующая исходящую из облздрава информацию.

Официальные источники в принципе нацелены на то, чтобы выявлять положительные стороны оптимизации. Например, в последнем интервью главврач больницы Оргтруда Петр Бушуев отчитался о том, что реформирование обеспечило приток нового оборудования и кадров в медучреждение. Там работают терапевты, хирург, гинеколог, невролог, кардиолог, невролог, хирург, зубные врачи, гинеколог, эндокринолог, офтальмолог, а также УЗИ и рентген-кабинет. А сама горбольница № 7, вопреки опасениям людей, ликвидирована не будет.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»