ФАПы в Ковровском районе работали без лицензии

Фельдшерско-акушерские пункты в Ковровском районе работали с грубыми нарушениями. К такому выводу пришли сотрудники местной прокуратуры после проверки в Ковровской районной больнице. Оказалось, что 4 из 19 ФАПов, входящих с 2014 года в структуру лечебного учреждения в качестве обособленных подразделений, оказывали медицинскую помощь населению без соответствующей лицензии. Речь идет об Ильинском, Пакинском, Малышевском, Ручьевском ФАПах.

Нарушения зафиксировала прокуратура.

По фактам выявленных нарушений главному врачу внесено представление об устранении нарушений законодательства. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения в полном объеме не устранены, уточняет пресс-служба областной прокуратуры. Кроме того, в адрес Ковровской районной больницы в суд было направлено исковое заявление с тем, чтобы все ФАПы получили лицензии. Иск был удовлетворен.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области похищены бюджетные деньги при строительстве ФАПа. Сумма превысила 190 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: znamyuzl.ru