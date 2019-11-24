Фантастика, проверенная временем

Сейчас столько фантастики издаётся, что просто глаза разбегаются. И среди этого многообразия восхитительными бриллиантами выделяются книги, проверенные временем. Классика жанра не стареет и будет интересна современному читателю так же, как и в те далекие годы, когда она была написана. Библиограф Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева представляет свой топ-лист старой доброй фантастики, которая, по ее мнению, увлечет и тинейджеров, и людей постарше. Все эти издания можно взять почитать в библиотеках города абсолютно бесплатно.

Эдвард Элмер Смит. Сага о Ленсменах

Эдвард Эльмар «Док» Смит – родоначальник жанра «космической оперы», «предтеча» американской научной фантастики. На его книгах выросли Хайнлайн, Азимов, Ван Вогт и многие другие. Центральное место в творческом наследии этого великого фантаста занимает масштабный сериал «Ленсмен» — сага о галактических войнах далекого будущего.

Планета Земля – арена противостояния двух древних и могучих рас: жестоких эддориан и арризийцев, которые покровительствуют молодым цивилизациям Земли и далекой планеты Нивея. Усилиями эддориан погибнет цивилизация Атлантиды, падет Рим. Первая и Вторая мировые войны и будущая атомная сожгут Землю. Но пройдут тысячи лет, возникнет Трипланетный Союз планет, и люди вместе с разумными существами с планеты Нивея дадут отпор агрессорам-эддорианам. Галактический Патруль и его Ленсманы контролируют большую часть нашей Галактики, поддерживая закон и порядок.

Сергей Снегов. Люди как боги

Безграничная фантазия автора создала очень необычный мир далекого будущего. Мир, в котором люди подобны богам: они могут изменять и создавать что угодно – от собственной внешности до целых планет. Мир, в котором маленькая Земля окружена огромным космосом с тысячами других планет, населенными разнообразными формами жизни – от существ, похожих на кузнечиков, ангелов, змей, до мыслящей материи, космического звездного разума. В этом мире погода подчинена четкому графику, до Марса можно долететь за пару дней, а на Земле можно полетать на драконе или пегасе. Сверхсветовые звездолеты, «пожирающие» пространство и превращающие его в энергию; гравитационные улитки, свободно меняющие метрику космоса; непредставимых масштабов звездные войны, в которых гибнут целые галактики; время – прямое, разорванное, перпендикулярное, которым люди, в конце концов, начинают управлять.

Главных героев объединяют давняя дружба, вера в добро, справедливость и собственные идеалы, а порой – излишняя самоуверенность. Грандиозный размах повествования и увлекательный сюжет не дают заскучать.

Энн Маккефри. Драконы Перна

Планета Перн колонизирована пришельцами с Земли, у которых были мечты и далеко идущие планы о новом прекрасном доме. Но мечтам не суждено было сбыться, пришла неожиданная угроза с воздуха, мгновенно уничтожающая все живое.

Неумолимо движется в небе Алая Звезда. Приближаясь к Перну, она обрушивает на поверхность планеты смертоносные Нити. Защитить от них способны только Крылатые – удивительный союз человека и дракона, разорвать который может только смерть. Именно в это время вождями Вейра Крылатых становятся Лесса и Ф’лар. Им предстоит спасти практически беззащитную планету – ведь Крылатых осталось так мало…

Американская писательница-фантаст Энн Маккефри – первая женщина, награждённая премиями «Хьюго» и «Небьюла». У нее, на удивление, добрые книги. Герои преимущественно борются не друг с другом, а со стихией, с враждебной природой чужой планеты, ставшей их домом. Это очень необычные книги — смесь фэнтези и фантастики. Все, что кажется в первых книгах волшебным, впоследствии будет объяснено с научной точки зрения.

Кир Булычев. Поселок

17 лет назад космический корабль «Полюс» потерпел крушение в горах на ещё неизведанной планете. В момент аварии произошла утечка радиации, и все те люди, которые были на корабле не в анабиозном сне, были вынуждены быстро его покинуть, прихватив с собой только самое необходимое. Сорок астронавтов, не имея возможности вернуться домой, основали в долине Посёлок, где жизнь пошла своим чередом: строились дома, добывалось пропитание, росли и воспитывались дети, никогда не видевшие Земли. Но они по-прежнему мечтают вернуться на Землю. Но для этого надо наладить связь в покинутом корабле. И вот год за годом горстка измученных людей штурмует Перевал. Понимая, что дойдут не все. Надеясь, что дойдет хотя бы один.

Книга поражает своей достоверностью и потрясающему воображению нашего замечательного фантаста. Булычев мастерски описал страдания и лишения жителей Посёлка, вынужденных забыть о цивилизации и погрузиться на долгие годы в каменный век. Это книга о выживании. О сохранении человечности. О любви, дружбе и надежде. Здесь в сердцах героев, несмотря на все невзгоды, беды и напасти, никогда не было место отчаянию. Упал — подымайся! Проиграл — набирайся сил и снова в бой!

Владимир Крапивин. Голубятня на желтой поляне

Прекрасный (по определению) мир будущего нашей Земли: космические полеты, скважина к центру Земли, добродушный и хулиганистый робот, ничем не замутненное детство… Но в этот мир вползает Зло. Оно пока еще очень неопределенно: манекены, гипсовые статуи в парках, непонятный то ли человек, то ли робот, то ли оживший манекен Тот, жуткий клоун с лицом-маской, смертоносные шмели… Зло имеет свои далеко идущие планы на Вселенную и ее устройство во всем ее многопространственном разнообразии, оно живет рядом с обычными мальчишками и девчонками, просачиваясь из мира в мир. И подростки 14-15 лет понимают происходящее гораздо лучше окружающих их взрослых людей.

Крапивинские мальчишки… Они могут многое: выжить при Нашествии, нафантазировать себе реального друга, переместиться туда, где их ждут и любят, создать Искорку (вечный двигатель), сближать рельсы и пространства, победить Врага с помощью резинового мячика и барабанной дроби, превратиться в ветерки и жить вечно… Но они не могут жить без дружбы, бросить в беде, стоять в стороне или спрятаться от опасности. Они спасают Планеты и Миры.

Сюжет динамичный, держит в напряжении всю книгу. Несомненно, «Голубятня на желтой поляне» — один из лучших романов Мастера.

Рэй Брэдбери. 451° по Фаренгейту

451° по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская антиутопия Брэдбери – это картина развития постиндустриального общества. Книги запрещены, люди деградируют, и это всех устраивает. Главная забота – как бы купить еще один экран на всю стену, чтобы не отличаться от «друзей».

Вместо литературы граждан развлекают «родственники» — помесь современных бесконечных сериалов и телешоу, транслируемых по огромным телевизорам-стенам. Карательная психиатрия решительно разбирается с инакомыслящими, а на охоту за неисправимыми диссидентами выходит электрический пес.

Герой произведения Гай Монтег работает пожарным. Но пожарники в этом обществе не тушат пожары, а разжигают костры. Из книг и домов тех, кто книги у себя держит. Ибо чтение книг есть тяжкое уголовное преступление. Герой вполне доволен своей жизнью, пока не встречается со странной девушкой Клариссой…

Книга написана в 1953 году и, к сожалению, не потеряла актуальность.

Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов

Где ещё можно встретить сплав из сказки и космофантастики? Вещи казалось бы, несовместимые, диаметрально противоположные, но вполне мирно уживающиеся на страницах этой книги.

Сюжет романа разворачивается в далеком будущем, где человечество достигло пика своего развития. Межпланетными путешествиями уже никого не удивишь, машину времени используют чуть ли не домохозяйки. В этом мире тролли, феи, гоблины и прочий «малый народец» существуют и охраняются человеком. Также имеется набор из разношёрстной компании инопланетян, которые запросто посещают Землю, как международный порт. В этом мире и живёт профессор Питер Максвелл.

Телепортировавшись в систему Енотовой Шкуры, вышеупомянутый учёный исчезает, а когда он появляется, то выясняется, что его место занял двойник. Сам Питер Максвелл оказывается на загадочной Хрустальной планете, являющейся хранилищем вечных знаний, с которыми люди еще не знакомы. Хозяева этой планеты предлагают ему эту уникальную библиотеку в обмен на древний артефакт, добытый учеными в одной из экспедиций в прошлое. А накануне возвращения настоящего Питера Максвелла кто-то убил его двойника. Вот такой детективчик.

«Заповедник гоблинов» – одно из лучших произведений Клиффорда Саймака, изобилующего весьма неожиданными персонажами. Роман кажется весьма необычным и для нашего времени, хотя он было написан в 1968 году. Главный минус книги – мало! Эту бы задумку да в толстый томик!

После прочтения романа непременно захочется познакомиться со всеми остальными произведениями автора. И это хорошая идея! Отличный выбор для длинного осеннего или зимнего вечера!

Подготовила Татьяна Лысова

Фото: озон.ру

Заглавное фото: goodfon.ru