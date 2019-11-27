Фальсификат сливочного масла нашли во Владимирской области

Несколько партий фальсифицированного сливочного масла выявили на территории Владимирской области сотрудники Россельхознадзора. Проверки прошли в Гусь-Хрустальном и Радужном. Отбор проб был произведен в госучреждениях и у индивидуальных предпринимателей, торгующих молочной продукцией. В лабораторию были отправлены следующие образцы:

— масло сладко-сливочное 82,5 % «Купавушка» (ООО «Лав Продукт»);

— масло сливочное несоленое 82,5 % «Экомилк» (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»);

— масло сливочное «Крестьянское» 72,5 % (ООО «Эридан»);

— масло сливочное «Крестьянское» 72,5 % «Новинка» (ООО «Сигмахолод»).

Вся перечисленная продукция произведена в Московской области.

По результатам лабораторных исследований во всех пробах сливочного масла были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот.

— Это свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава продукта путем снижения содержания молочного жира и примеси растительных жиров, — уточняют в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Результаты исследований доведены до производителей сливочного масла, а также до торговых точек, реализующих продукцию для ее изъятия из оборота. Производителям также направлены предписания об отзыве деклараций, информация направлена в Федеральную службу по аккредитации.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Юрьев-Польском районе был обнаружен нелегальный цех по производству молочной продукции.

Ольга Ефремова

Фото: smolensk-i.ru