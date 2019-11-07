Еще один автобус сгорел во Владимире

Третий за последнее время автобус полностью сгорел во Владимире. Пожар произошел сегодня утром на конечной остановке «Рынок Флора» на улице Мостостроевской. На момент пожара в автобусе №14 не было людей. Пострадавших нет.

— Сообщение о возгорании поступило в 08.15. Загорелся маршрутный автобус «Скания», следовавший по маршруту №14. В 8:30 пожар был локализован на площади 20 кв.метров. В 8.40 – открытое горение было ликвидировано, — сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате пожара автобус выгорел полностью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте возгорания работали 7 человек и 3 единицы техники.

Ранее «Призыв» сообщал о возгорании пассажирского автобуса № 24 компании «Владимирпассажиртранс». Пожар произошел на конечной остановке возле «Глобуса».

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Подслушано во Владимире»