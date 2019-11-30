Епархия заменит фонограммы колоколов настоящими звонарями

Колокольный звон должен быть настоящим, а не из проигрывателя. Владимирская епархия озаботилась проблемой наличия звонарей в православных храмах. Сейчас в области не каждая церковь может похвастаться такими кадрами. Именно поэтому в епархии решено было открыть собственную школу звонарей. Курсы идут около 2 месяцев. Первых учеников начали обучать ещё в прошлом году. И вот уже третий выпуск.

— В епархии на сегодняшний день не самая лучшая обстановка со звонами и звонарями. Во многих храмах присутствуют электронные звонари. Это не самый удачный вариант звучания колоколов. Многие батюшки оправдываются за неимением звонаря. Но у нас позиция несколько иная, будем стараться искоренять эту нездоровую ситуацию. Именно подготовкой звонарей. Это человек и церковнослужитель и молитвенник, – говорит Григорий Максимовский, руководитель епархиальной школы звонарей.

В этот раз сдавать экзамен пришли 12 выпускников.

Самому младшему из них — Степану Варламову всего 11 лет. Мальчик приехал из деревни Бараки. Звонарский опыт у него уже есть. Он внук настоятеля местного храма преподобного Сергия Радонежского. Степан говорит, что не пользуется, как другие звонари ватой и наушниками. Предпочитает ясно слышать колокольный звон. Самый его любимый — на Пасху. На экзамене мастерство мальчика оценили на «отлично»

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Степан Варламов, звонарь из д.Бараки:

Дедушка у меня священник. Он построил храм. Там колокольня с 7 колоколами. Но колокола есть — нет звонаря. В итоге я им становлюсь.

Мне друзья из церкви рассказали, что есть курсы звонарей. И я иду на них.

Экзамен звонарей состоял из двух частей. На первой, теоретической, выпускников расспрашивали о конструкции звонниц, порядке колокольного звона, ритме, а также из каких металлов отливают колокола. Практическая часть экзамена проходила на территории Богородице-Рождественского монастыря. У всех был разный уровень подготовки. И как оказалось, от возраста он совершенно не зависит. Учеников строго оценивал один из лучших звонарей России Валерий Гаранин.

После успешной сдачи экзаменов в епархии выдается свидетельство с подписью митрополита. Выпускники школы проходят чин посвящения в звонари в Успенском кафедральном соборе. Организацию и проведение самих курсов оплачивает епархия. Но в дальнейшем к финансированию школы звонарей решено подключать приходы, которые нуждаются в звонарях.

Ранее «Призыв» сообщал, что в одном из храмов Владимира колокольный звон звучал под фонограмму.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»