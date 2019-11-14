Экспертиза подтвердила наличие постороннего предмета в носу ребенка

Независимая судебная экспертиза установила, что врач частной медицинской клиники Владимира не заметил инородное тело в носу пятилетнего мальчика. В результате ребенку было назначено неправильное лечение и причинен вред здоровью средней тяжести. Больше полугода у малыша периодически поднималась температура, он задыхался, из носа текли гнойные выделения. Родители юного пациента из Судогодского района несколько раз приезжали на прием в областной центр. Но специалист платной клиники ребенку с инородным телом в носу поставил диагноз «аллергический риносинусит».

Неправильное лечение, по заключению специалистов «Бюро судебно-медицинской экспертизы», привело к ухудшению состояния здоровья малыша. На официальном языке это называется дефектом оказания медицинской помощи. Сейчас претензии на некачественное оказание услуг рассматривается в Судогодском районном суде по месту прописки семьи. Родители мальчика верят, что выводы экспертов помогут им доказать свою правоту.

Родители судятся с частной клиникой.

— На предыдущем заседании судья сказал, что все зависит от экспертизы. Мы понимали, что судебное дело по медицине не может быть простым. Переживали, что заключение ничего не покажет, — рассказал «Призыву» отец ребенка, — Но получается, что независимые специалисты подтвердили, что у моего сына почти полгода в носу торчало инородное тело, и это не заметил врач частной клиники. Теперь мы верим, что решение будет в нашу пользу. Тем более, что мы просим немного. Компенсацию морального вреда на лечение ребенка. Всего 50 тысяч рублей.

Отец мальчика говорит, в общей сложности за несколько визитов к врачам многодетная семья, в которой воспитывается малыш, потратила больше десяти тысяч рублей и почти пять отдала за лекарства. Родители мальчика предложили медикам оплатить ребенку восстановление на море. Но, как рассказывает папа малыша, представители медучреждения на это не согласились. Семье были готовы выплатить 20 тысяч. И пригласить их еще раз на прием. Семья проявила принципиальность. И теперь встречается с представителями частной клинике только в суде.

— Ребенок получил вред здоровью. Об этом в заключении экспертов черным по белому написано. Выводы однозначны, вина доктора доказана, — говорит адвокат истца Эмиль Алиев, — Мы не хотели доводить дело до суда. Но нас не услышали. Думаю, во многом благодаря тому, что тема эта появилась в СМИ, не удалось просто так ее замять. Поэтому мы и били тревогу.

В отличие от врача частной клиники, который не заметил инородное тело даже на рентгеновских снимках, специалист ОДКБ определил проблему сразу. Для этого было достаточно уложить малыша на кушетку и внимательно посмотреть. Уже на следующий день провели операцию и достали предмет.

Изначально предполагалось, что в носу мальчика застряло колесико от конструктора, который подарили ребенку на Новый год. Но экспертиза это не подтвердила. Согласно заключению специалистов, в полости носа оказался шестигранный предмет металлической плотности.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Пока идет судебное разбирательство, ребенок вырос и пошел в школу. Времени на игрушки у него уже не хватает. После уроков он занимается спортом. Родители решили через тренировки на свежем воздухе укрепить здоровье сына, раз денег на восстановление пока не получили. Следующее заседание по делу назначено на 27 ноября.

Ранее «Призыв» сообщал, что родившемуся с опухолью в левом глазу мальчику никто не может поставить точный диагноз, чтобы начать лечение.

Полина Тарбеева

Фото: dr-zaytsev.ru