Экс-вожатые лагеря «Икар» выбили деньги через Трудовую инспекцию

После проверки сотрудникам владимирского лагеря «Икар» доплатили по 3000 рублей. Вожатые обратились в Трудовую инспекцию с жалобой на маленькую зарплату. «Призыв» рассказывал об этом конфликте: минувшим летом в редакцию обратилась жительница Владимира Анастасия Шарова. По окончанию смены работодатель не рассчитался с ней за сверхурочные часы. Вместо 11 тысяч рублей Анастасия и другие вожатые получили чуть больше 6 тысяч. Работать им приходилось с 8 утра до 21.30.

Вожатые были трудоустроены официально, поэтому за защитой прав обратились в Трудовую инспекцию.

— Факты, изложенные в обращениях, подтвердились, — сообщили «Призыву» в надзорном ведомстве. — По результатам проверки директору МБУ ДЮЦО «Икар» выдано предписание с требованием устранить нарушения, оплатить работникам часы сверхурочной работы и выплатить денежную компенсацию в порядке ст. 236 ТК РФ (за нарушение установленных сроков оплаты часов сверхурочной работы).

По требованию Гострудинспекции нарушения были устранены в полном объеме, директор привлечён к административной ответственности с наложением санкции в виде штрафа. Для должностных лиц его размер составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

— «Икар» выплатил деньги. Инспекция признала девчонкам переработку, — рассказала «Призыву» мама одной из вожатых. — Заплатили меньше, чем должны были, ну да ладно, хоть столько. Можно обратиться в суд, но сил и времени на это нет.

На будущее лето устраиваться на подработку Анастасия пока не планирует. Много учёбы говорит она. В этом году девушка поступила во владимирский университет. Ранее «Призыв» сообщал, что положенные надбавки к зарплате пытаются вернуть фельдшеры владимирской станции «скорой помощи».

Татьяна Данилова

Загловное фото vk.com/e_osetiya