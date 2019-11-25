Единый день памяти появится во Владимирской области

Во Владимирской области появится единый день памяти — 10 декабря. В этот день будут вспоминать всех погибших при исполнении воинского и служебного долга. Депутаты Законодательного Собрания на комитете по социальной политике уже рассмотрели соответствующий законопроект. За годы Великой Отечественной войны из городов и районов области ушли 300 тысяч человек, а вернулись домой лишь половина. Около 150 человек погибли на Северном Кавказе, более 80 — в Афганистане и свыше 300 человек при исполнении воинского и служебного долга в мирное время.

Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике Заксобрания области:

Получено историческое обоснование от университета, получено обоснование от епархии об установлении памятной даты 10 декабря.

Сразу после национальной даты, 9 декабря — День Героев Отечества.

Председатель Владимирского регионального отделения Общественной организации семей погибших защитников Отечества Наталья Адамович выступила инициатором введения этой памятной даты. Она рассказала депутатам, что ребят, отдавших жизнь за Родину, стали забывать. Семьи погибших опечалены, что подвигу их близких совсем не уделяют внимания. Единый день, утвержденный на региональном уровне, обяжет проводить школы и учреждения дополнительного образования памятные патриотические мероприятия.

Семьи погибших хотят, чтобы памятные дни проводили в школах.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Заксобрания обещают льготы бизнесу, решившему реализовать свои проекты в экономических зонах. Речь в первую очередь идет про территорию Доброграда.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»