Двух пешеходов сбили на «зебре» в Мелехово

Роковое происшествие случилось сегодня около шести вечера в поселке Мелехово Ковровского района. По предварительной информации, пресс-службы УМВД по Владимирской области, 28-летний водитель ВАЗовской «восьмерки» сбил двух мужчин в возрасте 43 и 27 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. ДТП произошло на расстоянии около 300 метров от места сентябрьской аварии, в результате которой погибли два ребенка.

В результате сегодняшней аварии травмы различной степени тяжести получили оба пешехода. Одному из них потребовалась госпитализация.

На месте гибели школьников успели поставить три «лежачих полицейских».

Буквально вчера в прямом эфире «Призыв» сообщал о том, как изменилась дорожная ситуация в Мелехово после установки искусственных неровностей. В репортаже мы обратили внимание на то, что у «зебры» (где сегодня произошел наезд) лежачих полицейских нет. Хотя рядом находится школа, и все местные жители давно просят именно здесь механически ограничить скорость потока машин.

Остается только гадать, как быстро теперь региональные власти поставят «лежачих полицейских» на месте сегодняшнего наезда. И если уж ставить светофор, знаки или неровности, то нужно и следить за их сохранностью. Какой смысл в вызывном светофоре у Ледового дворца в Мелехово, если кнопка не работает? «Призыв» публиковал видео, как пешеходы жмут кнопку, но сигнал светофора не меняется, и в итоге им приходится под звук клаксонов возмущенных автомобилистов перебегать дорогу с риском для жизни.

Анна Тумановская

Фото «Призыв» и «Подслушано Авомобилистов»