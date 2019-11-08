Двое в «пятерке» погибли под колесами самосвала

Смертельная авария произошла сегодня утром в Коврове. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, неустановленный водитель вазовской «пятерки» врезался в «КАМаЗ». Перекресток был нерегулируемым, легковушка выехала с второстепенной дороги, со стороны улицы Дегтярева в направлении Долинной.

Самосвал переехал легковушку. Люди погибли сразу.

Авария произошла в десятом часу утра. На улице уже было светло. Видимость была нормальной. Похоже, водитель не разобрался, кто кого должен пропускать на перекрестке.

В результате ДТП до приезда скорой помощи скончались водитель и пассажир «пятерки». Их личности пока устанавливаются. Проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Ковровские спасатели несколько часов работали на месте аварии. С помощью подъемника сняли самосвал с «пятерки».

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире лихой водитель устроил погоню с инспекторами ДПС. Личность нарушителя установлена, но пока его еще не задержали.

Анна Тумановская

Фото «Заметки спасателя»