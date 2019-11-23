Двое насмерть разбились в ДТП на Южном обходе

Двое мужчин погибли в ДТП сегодня утром на Южном обходе. Личности их пока устанавливаются. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, автомобиль «ВАЗ 2111» ехал в сторону Москвы и врезался в «ГАЗель», которая стояла на обочине в попутном направлении. На момент аварии на улице уже было светло, видимость была хорошей. Пока причины аварии непонятны.

Сейчас еще на месте ДТП работают патрули ГИБДД и МЧС. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал о ДТП с тремя грузовиками и «скорой» на Южном обходе. К счастью, в той аварии никто из водителей серьезно не пострадал.

Анна Тумановская

Фото: vk.com/overhearauto33