Дорожники утвердили схему движения на участке капремонта «Пекинки»

Федеральное управление дороги решило закрыть перекрестки с четырьмя левыми поворотами на участке ремонта «Пекинки»: на Сельцо по улице Ореховой, на Белякова у «Факела», Белоконской у поселка РТС и на Безыменского у конечной автобусов. Первые три уже закрыты, оставшийся — на подходе. И он, кстати, самый проблемный, так как им пользуется десяток автобусных маршрутов. Частично жалобы владимирцев все же дошли до федеральных дорожников.

— Регулируемые перекрестки останутся на пересечении с бульваром художника Иванова, улицей Горького, на повороте у Веризино и у ТЦ «Самохвал». В планах на 2020 год модернизация светофорных объектов на этих перекрёстках. Также рассматривается возможность устройства двух разворотных петель в районе Суздальского проспекта, — пояснили в Упрдор «Москва-Нижний Новгород».

К Новому году на «Пекинке» появится шесть модульных надземных переходов.

Уберут «зебры» в районе бульвара Иванова, поселка РТС, ТЦ «Тандем» и у остановки на улице Безыменского. На перекрестке в районе коллективных садов и гаражных кооперативов взамен перехода ничего не предложили. Как «Призыв» сообщал, люди перебегают дорогу с риском для жизни, потому что до ближайшей надземной конструкции несколько сотен метров.

Закрытие левых поворотов на Сельцо стало неприятным сюрпризов не только для автомобилистов, но и для владимирской мэрии. Срочно пришлось менять схему движения маршрута № 1С. Теперь он разворачивается на заправке на Толмачевском проезде. Маршрут сохранят, но увеличат время движения в пути. Сейчас, в осеннее время, он совершает 14 рейсов в Сельцо. В автобусах ездят сотни владимирцев, у которых за «Пекинкой» находятся дачи и гаражи.

В Упрдоре такие радикальные меры объяснили безопасностью. По мнению дорожников, разделение транспортного и пешеходного потоков позволит снизить количество ДТП с пешеходами. В 2017-2019 годах на участке ремонта было зафиксировано 180 ДТП, в которых 20 человек погибло и 260 получили травмы. Было выявлено более 10 мест концентрации ДТП.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»