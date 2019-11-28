Ключевые перекрестки улиц Владимира и федеральной трассы сохранят. Дорожники утвердили новую схему движения по «Пекинке». Местным властям и руководству регионального ГИБДД удалось убедить Упрдор «Москва-Нижний Новгород» оставить светофоры на Безыменского и в микрорайоне Веризино. Их уберут только тогда, когда появится альтернатива в виде разворотных петель и двухуровневых развязок.

По сути, новая схема уже действует. Закрытыми останутся перекрестки на пересечении «Пекинки» с Белоконской (поселок РТС), Белякова (у «Факела») и Ореховой (поворот на Сельцо). Там остались только правые повороты и выезды с прилегающих территорий. Остальные будут по-прежнему работать для городского и транзитного транспорта.

Барьерное ограждение между встречными потоками поставят в районе Гастелло, Белоконской, Белякова, Ореховой.



А это значит, налево с федеральной трассы в сторону Гастелло повернуть не удастся, придется ехать до Горького. Сейчас на закрытых перекрестках водители, несмотря на сплошную линию разметки, рискуют и поворачивают налево. С появлением отбойников перестанут нарушать и пешеходы.

— До конца 2019 года планируется установить шесть модульных надземных переходов. Они появятся у дома N197 по улице Лакина, в районе школы N24, у бульвара художника Иванова и улицы Горького, а также в районе РТС и у ТЦ «Тандем», — сообщили в пресс-службе Упрдора «Москва-Нижний Новгород».

Официально капремонт будет завершен к 10 декабря. Все работы по установке знаков и барьерных ограждений будут завершены к этому сроку. Как «Призыв» сообщал ранее, первый модульный надземный переход уже начали строить. Работы ведутся у поселка РТС.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»