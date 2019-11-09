Дорожники определились со схемой движения на «Пекинке»

Опасную «зебру» на федеральной трассе по пути к торговому комплексу «Тандем» ликвидируют. Упрдор «Москва-Нижний Новгород» принял окончательное решение по схеме движения на данном участке «Пекинки». Вместо нерегулируемого пешеходного перехода поставят надземный. Это будет модульная конструкция, которую установят в ближайшие полтора месяца. Такие модели не предусматривают подъемников, поэтому всем пешеходам придется подниматься самостоятельно.

Судьба пешеходного перехода у «Тандема» решена.

После расширения проезжей части в районе «Тандема» единственная «зебра» стала предельно опасным препятствием для пешеходов. На прошлой неделе на ней сбили молодого человека. Он получил серьезные травмы. Накануне старта двухлетнего капремонта «Пекинки» в Упрдоре сообщали, что у «Тандема» поставят светофор с кнопкой. Но потом сменилось начальство и появились идеи сделать из полугородской дороги транзитную магистраль. Именно поэтому сейчас убирают все левые повороты и «зебры».

Как «Призыв» сообщал ранее, на Белякова после завершения работ ликвидировали светофор и отменили левые повороты. По последней информации из Упрдора, такая же судьба ждет и соседний перекресток на Белоконской. Обсуждается вариант закрытия полноценных перекрестков на Куйбышева, бульваре Иванова и в районе Сельца.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»