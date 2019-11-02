Дополнительная выплата при рождении второго и последующего ребенка

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Управление соцзащиты населения разъясняет
С января во Владимирской области реализуется новый региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография». В рамках его предусмотрена региональная единовременная денежная выплата семьям при рождении второго и последующих детей, а также двойни и тройни. За 9 месяцев 2019 года ее выдали уже около 5 тысячам семей. Управление социальной защиты населения по городу Владимиру дает разъяснения о величине региональной единовременной выплаты и правилах ее получения.
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Кто имеет право?
Региональная денежная выплата в связи с рождением второго и последующих детей, а также двойни (тройни) назначается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области.
Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
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Каковы размеры выплат?
Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в 2019 году составляет:
— на второго ребёнка — 4531 рубль;
— на третьего и каждого последующего ребёнка — 9059 рублей;
— на двойню — 15095 рублей;
— на тройню — 110250 рублей.
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Какие документы необходимы?
— Заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию
— Свидетельств о рождении детей
— Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.
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Куда нужно обращаться за назначением выплаты?
Отдел социальной защиты населения по Ленинскому району: г. Владимир, пр-кт Ленина, 53, тел. 8 (4922) 54-46-30
Отдел социальной защиты населения по Октябрьскому району: г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 39, тел. 8 (4922) 53-17-97
Отдел социальной защиты населения по Фрунзенскому району: г. Владимир, ул. Юбилейная, 44, тел. 8 (4922) 21-00-21
Подготовила Татьяна Лысова
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