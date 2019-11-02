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Дополнительная выплата при рождении второго и последующего ребенка

Управление социальной защиты населения разъясняет

  1. Управление соцзащиты населения разъясняет

    С января во Владимирской области реализуется новый региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография». В рамках его предусмотрена региональная единовременная денежная выплата семьям при рождении второго и последующих детей, а также двойни и тройни. За 9 месяцев 2019 года ее выдали уже около 5 тысячам семей. Управление социальной защиты населения по городу Владимиру дает разъяснения о величине региональной единовременной выплаты и правилах ее получения.

    Фото: vladimir.social33.ru

  2. Кто имеет право?

    Региональная денежная выплата в связи с рождением второго и последующих детей, а также двойни (тройни) назначается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области.

    Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.

    Фото: gorod-plus.tv

  3. Каковы размеры выплат?

    Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в 2019 году составляет:

    — на второго ребёнка — 4531 рубль;

    — на третьего и каждого последующего ребёнка — 9059 рублей;

    — на двойню — 15095 рублей;

    — на тройню — 110250 рублей.

    Фото: 1.assets.klops.ru

  4. Какие документы необходимы?

    — Заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию

    — Свидетельств о рождении детей

    — Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.

    Фото: vologda-oblast.ru

  5. Куда нужно обращаться за назначением выплаты?

    Отдел социальной защиты населения по Ленинскому району: г. Владимир, пр-кт Ленина, 53, тел. 8 (4922) 54-46-30

    Отдел социальной защиты населения по Октябрьскому району: г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 39, тел. 8 (4922) 53-17-97

    Отдел социальной защиты населения по Фрунзенскому району: г. Владимир, ул. Юбилейная, 44, тел. 8 (4922) 21-00-21

    Фото: mosday.ru

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: pbs.twimg.com
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