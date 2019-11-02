Дополнительная выплата при рождении второго и последующего ребенка

Региональная денежная выплата в связи с рождением второго и последующих детей, а также двойни (тройни) назначается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.