Домашние роды: личный опыт двух женщин

Лет 20 назад назад женщины рожали дома, потому что не успевали доехать до роддома, так как были недостатки в работе «скорой помощи». Сегодня такие роды – осознанный выбор женщины. К чему это приводит? Наш эксперт – главврач областного перинатального центра Надежда Туманова рассказала о последствиях такого выбора. Мы также пообщались с женщинами, которые по тем или иным причинам рожали дома. Ольга Денисова и Инна Савельева поделились своими историями.

Когда стены не помогают

В России, как и в других странах, становится все больше поклонников домашних родов. Особенно это модно в крупных городах, но есть случаи и во Владимире. Всевозможные центры, доулы (помощницы при беременности и в родах) и домашние акушерки готовы оказать информационную и психологическую поддержку в процессе родов, кстати, не бесплатно. Женщины хотят рожать дома, потому что так удобнее, спокойнее, комфортнее. Как гласит народная мудрость: дома и стены помогают.

А если нет? Предсказать, как пройдут роды даже у совершенно здоровой женщины, невозможно. Выбирая домашние роды, будьте готовы к непоправимому. Это позиция медиков. Надежда Туманова делится наболевшим:

— Если раньше роженица не успевала доехать до роддома, так как были проблемы со «скорой помощью», то сегодня женщина сознательно остается рожать дома, игнорируя роддом. Законом домашние роды не запрещены. К тому же законодательство упростили до такой степени, что женщина, родив дома, может самостоятельно зарегистрировать ребенка в ЗАГСе. Мы узнаем о домашних родах чаще всего, когда беда на пороге.

Каждый год только в перинатальный центр привозят около 10 женщин, которые рожали дома.

И часто роженицы поступают в тяжелом состоянии, с сильными кровотечениями. Если возникает кровотечение или появляются еще какие-то осложнения в процессе родов, то в роддоме женщина уже через несколько минут в операционной. Роддом – это реанимация, оборудование, только тут маму и новорожденного можно сразу же подключить к ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Ни одна «скорая» не успеет так экстренно оказать помощь.

К сожалению, врачи не всесильны и не всегда могут спасти жизнь роженице и новорожденному, так как упущено драгоценное время. В одном из последних случаев домашних родов ребенок умер дома, женщину еле успели довезти до перинатального центра. Благодаря помощи медиков, она осталась жива. Бывает и так, что после домашних родов мама или малыш становятся инвалидами.

— Я не хочу никого запугивать, — подчеркивает Надежда Туманова, — Не мое дело осуждать женщин, которые решились на домашние роды, доверились доулам. Да, в Европе домашние роды практикуются давно. Но с некоторыми оговорками: в Европе, чтобы иметь право принимать роды на дому, доулам и помощникам нужно иметь лицензию. В России у доул часто нет медицинского образования. И в экстренной ситуации ни доула, ни мама, ни свекровь, никто не сможет помочь. Задумайтесь, в зоне риска — жизнь мамы и ребенка, и обе жизни одинаково бесценны. Рожать дома крайне опасно.

Отдельный разговор – стремительные роды (они бывают, к счастью, редко), когда весь процесс родов занимает менее 4 часов, у повторнородящих — менее 2 часов. Родовая деятельность начинается бурно, до роддома женщина может и не доехать, и вот тогда приходится рожать дома или в машине. Предотвратить и предугадать стремительные роды (особенно если это первая беременность) невозможно. Здесь только один совет – не паниковать. И сразу же обращаться за помощью к окружающим и вызывать «скорую помощь».

Не стоит бояться роддомов

Надежда Туманова призывает всех беременных женщин, как можно раньше вставать на учёт, не бояться врачей и роддомов. Сегодня дети перестали разлучаться с мамами после родов. Многие опции, которые раньше были исключительно на платной основе, теперь доступны всем.

Например, партнерские роды («Призыв» писал об этом здесь) только приветствуются. Любая роженица может получить такую услугу бесплатно. Не только мужа можно брать с собой на роды, но и маму, подругу или доулу, если так спокойнее. Огромный плюс в том, что и близкий человек рядом, и врачи, то есть весь процесс родов под контролем.

Совместное пребывание с ребенком в палате также бесплатно. В палатах «Мать и дитя» ребенок постоянно находится вместе с мамой. Ребенка забирают только на осмотры. Во всех палатах есть туалет, душ, раковина, пеленальный стол.

Есть палаты, где ребенка можно отдать для ухода персоналу с 23:00 до 05:00 утра.

Если вы против прививок ребенку, вы вправе написать отказ.

Многие роженицы, наслушавшись рассказов о родах, начитавшись информации в Интернете, тянут до последнего, выжидая дома схватки. Боятся, что их в роддоме будут стимулировать, чем-то колоть. Как раз этого бояться не нужно, врач не вмешивается, лишь наблюдает. Сегодня роды максимально приближены к естественным условиям, вмешательства со стороны врачей минимальны. Но, если возникают осложнения, экстренная помощь будет оказана вовремя.

Такое повторить не хотелось бы…

Инна Савельева пережила домашние роды 30 лет назад. Это был не ее выбор, так сложились обстоятельства.

— Я жила в Кольчугинском районе в поселке Бавлены, — вспоминает Инна, — Мне было 19 лет. Уже был годовалый ребенок и вторая беременность (мои дети-погодки, разница 1 год и 1 месяц). Рожать мне надо было в мае, а на дворе — 14 марта, четверг. Утром я поняла, что воды отошли, а я дома одна с годовалым ребенком. Пошла к акушерке, у нас в поселке не было гинеколога. Но она меня посмотрела и отправила обратно со словами, что я все выдумала, так как хочу получить пособие из-за родов раньше срока.

Семья жила в бараке, где не было никаких удобств, воду носить нужно было с колонки. Муж на учебе во владимирском «политехе», всю неделю учится, а домой — на выходные. Мама пришла домой только вечером. Инна успела позвонить мужу, сходив на переговорный пункт, и сообщить, что ситуация тревожная. Вернувшись домой (а пройти пришлось 1 километр), Инна почувствовала, что начались роды, причем стремительные. Страх, паника. Что делать? Ее мама тоже сначала была в шоке, но потом взяла себя в руки. Стали просить помощи у соседей, но, увы, соседи не помогли, запершись по комнатам.

— Роды у меня были стоя. Рожать таким образом легче. Мама все пыталась уложить меня на кровать, аргументируя, что ребенок упадет и ударится. В итоге, легла я на кровать, 2-3 схватки — и родилась дочка. Мама вышла на улицу вытирать кровь с рук о снег. Лежу с дочкой в ночи, мы одни. У меня перепад давления, шок, меня трясет, все болит, много разрывов было. Возвращается мама, а я ей говорю: «Мама, у нас девочка!» Тогда еще не знали заранее пол ребенка, но муж был уверен, что будет девочка, все распланировал.

«Скорая» была вызвана, но запаздывала. От Кольчугина до поселка Бавлены – 16 километров. Погода в это день была отвратительная: снег и гололед. Инне повезло, что у местного педиатра гостил брат-гинеколог. Он-то и помог удалить плаценту (послед), педиатр осмотрела ребенка. А медсестра с прибывшей «скорой» перерезала пуповину и отвезла Инну с дочкой в роддом. Можно сказать, это чудо, что столько профильных специалистов оказались рядом.

В роддоме врач на обходе встретила вновь прибывшую мамочку словами: «Показывайте, кто у нас в поле рожал?» Этот же врач год назад приглашала Инну за вторым. Та ответила: «Это я. Вы меня же звали, вот я и вернулась»!

Несмотря на то, что все закончилось благополучно, Инна не сторонник домашних родов.

Она уверена: сапоги должен тачать сапожник, платье шить портной, а рожать нужно в больнице с врачами. Доводы о том, что у той или иной женщины тонкая натура, хочется остаться дома, на родных простынях, с любимыми занавесками, для нее не убедительны. Сейчас в роддомах прекрасные условия, можно рожать с мужем, главное – под присмотром специалистов.

Родители и брат не поддержали

Но не все придерживаются такого мнения. Ольга Денисова первого ребенка рожала в роддоме, а второго – дома. Женщина уверена, что и в роддоме могут быть осложнения:

— С первой беременностью и родами я много чего насмотрелась. У меня были внутренние разрывы, в эмоциональном плане было все печально. Забеременев 4 года назад, я решила, что теперь только домашние роды! Я ни свекрови, ни матери ничего не говорила, они старых правил, была бы истерика.

Я всю беременность много плавала, занималась йогой. Книга Мишеля Одена «Естественные роды» стала моей настольной. Я познакомилась в Интернете с теми, кто выступает за домашние роды. Прочитала много информации. Были и печальные случаи, и проблемные. Но были и много домашних родов, которые закончились благополучно. Я нашла в помощь себе доулу.

Воды у меня отошли утром. Я погулять сходила у дома, погода была замечательная. Даже успела серию любимого сериала посмотреть. Потом начались схватки, где-то в 14.00. Муж был рядом. Брат забежал проведать, узнал, что я собираюсь рожать дома, сбежал в ужасе. Он был против и грозился вызвать «скорую». Муж меня поддерживал во всем. Потом к нам приехала доула. И в 20.05 я родила сына Митеньку. Рожала я в ванне. Все прошло нормально.

— А ты была готова к тому, что что-то пойдет не так?

— Если бы роды прошли неудачно по вине доулы или потому что мы не так что-то сделали, я бы обязательно всем рассказала: к ней не ходите и не повторяйте наших ошибок, не делайте так, как мы. Но зачем думать о плохом заранее? У меня все прошло хорошо.

Реальную статистику по домашним родам дать сложно, ведь женщин обращаться в роддом закон не обязывает. К медикам роженица поступает в случае возникших осложнений. Если же все хорошо, то этого не происходит. Напомним, что только перинатальный центр заявляет о 10 случаях домашних родов в год.

Кстати, на одном из владимирских форумов для мам проходил опрос «Как вы относитесь к домашним родам»? Из 343 опрошенных категорически против была 221 (64,4% опрошенных) женщина. Остальные либо поддерживали, либо хотели попробовать, но опасались повторить это с собой. И лишь восемь женщин из опрошенных рожали дома (2,3 % опрошенных).

Работая над этим материалом, мы не ставили перед собой задачу кого-то запугать, но задуматься все же стоит: оправдан ли риск, когда на кону две жизни – мамы и ребенка.

Елена Середина

Заглавное фото: bebomia.com