Дом Столетовых отреставрируют почти за 9 миллионов рублей

Дом-музей Столетовых начали реставрировать. Работы продлятся до декабря 2020 года. Владимиро-Суздальский музей-заповедник заключил контракт на сумму более 8 миллионов 700 тысяч рублей. На эти деньги здесь отреставрируют фасад здания, заменят обшивку стен, восстановят резьбу, отремонтируют наличники, карнизы. Приведут в порядок кровлю. Заниматься этим будет акционерное общество «Владимирреставрация».

Ремонт будет проходить и внутри здания. Здесь должны заменить радиаторы и трубы отопления. В подвальном помещении проведут гидроизоляцию. После окончания реставрационных работ, экспозиция вновь откроется.

Все будет оплачено из собственного бюджета ВСМЗ.

Музей был открыт в 1976 году. Одноэтажный деревянный дом воссоздали по сохранившимся чертежам. Попадая внутрь, посетители окунаются в атмосферу XIX века. Помимо старинного интерьера здесь представлена уникальная коллекция личных вещей Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Их книги, рукописи, документы, фотографии.

Ранее «Призыв» сообщал, что музей готов открыть новые экспозиции в доме на Георгиевской. Но только после того, как здание освободится от долгов.

Татьяна Данилова

Заглавное фото ВСМЗ