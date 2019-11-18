«Дом северной собаки» справил новоселье

Приют «Дом северной собаки» обрел новое пристанище. 160 собак, в основном брошенные своими хозяевами хаски и лайки, переехали в новые вольеры, установленные в чистом поле недалеко от Петушков. Силами неравнодушных людей за лето выстроили 5 больших и 13 маленьких вольеров с будками. Теперь собакам есть где зимовать.

— За два дня перевезли со всех временных мест передержки. В моей жизни часто случаются чудеса. Наверное, потому что я в них верю. Иначе как объяснить, что именно в самый тяжелый момент нашей стройки, когда уже опускались руки, когда ничего не успевали и не хватало денег, появились люди, которые помогли сделать это!!! Спасибо всем, кто был рядом с нами все это время. «Дом северной собаки» начинает новую жизнь, — рассказывает руководитель приюта Яна Ремезова.

Желающих пообщаться с собаками в приюте ждут каждые выходные.

Приют «Дом северной собаки» открыт для всех волонтеров. Сейчас нужны доски, чтобы построить забор и бытовки. Прибыли еще 12 щенков. Им требуется отдельное место жительства.

«Призыв» уже второй год следит за судьбой приюта. Сначала хаски обитали на арендованном участке. Затем собственник поднял плату, которая стала непосильной для организации, существующей за счет помощи неравнодушных людей. За весну-лето удалось найти другой участок и начать стройку. Постоянно не хватало денег на стройматериалы, уходили одни мастера, приходили другие. А собаки все прибывали: из Москвы и области, Осетии, Краснодара… Накануне зимы титаническими усилиями стройку закончили.

Еженедельно северным собакам закупают мясо, рыбу, овощи. У работников приюта нет прицепа, все возят на обычной легковой машине. За неделю «хвостики» съедают 700-800 килограммов мяса. Еду им варят на костре прямо на участке под открытым небом. Безопасное место обустроили своими силами.

В группе «Дом северной собаки» в социальных сетях часто проводят сборы, например, «День стольника». Даже 100 рублей могут обогреть и накормить красивейшую и добрейшую хаски с преданными разноцветными глазами.

Анна Тумановская

Фото и видео «Дом северной собаки»