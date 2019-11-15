Дом с долгами обещают отдать под музей

Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику может отойти ещё одно здание в историческом ядре областного центра. Оно находится на улице Георгиевской. Его собственник – администрация области, и губернатор, по словам гендиректора ВСМЗ, уже согласился передать эти площади музею. Но дом оказался с «приданным». На нём висят большие долги.

— Дом на Георгиевской — наша большая боль. Проектная организация, которая его сейчас занимает, находится в стадии ликвидации. У неё большие долги и перед налоговиками, и перед коммунальщиками, и перед людьми, которые там работали. Сумма долгов — около 7 миллионов рублей, — говорит Светлана Мельникова. — Музей-заповедник не имеет права погасить чужие долги.

Администрация области идёт музею навстречу, решая проблему с нынешним «квартиросъёмщиком».

Здание в самом центре города, в начале XX века его построил владимирский купец 2-й гильдии Илья Петрович Философов. После революции там был народный суд, а сейчас — магазины сувениров, антиквариата и трикотажа. Музею эти апартаменты очень подходят: рядом — бывшая водонапорная башня, где сейчас экспозиция «Старый Владимир», ещё одно здание также могло бы обслуживать туристический трафик. Вопрос с долгами проектной организации может решить частник, проникшийся идеей развития музейного дела.

— В здании — большое пространство, и мы можем разместить там несколько экспозиций. Одна из них — это продолжение музея «Старый Владимир», — пояснил «Призыву» Александр Капусткин, зам. генерального директора ВСМЗ по развитию. — Концепция экспозиции строится на истории самого здания. Будет путешествие по коммунальной квартире и одновременно путешествие по XX веку. Из комнаты в комнату меняется интерьер, мы рассказываем об истории людей, живших в то время. Там будет и кухня, и коридор, и, возможно, даже ванная комната, где в красном свете фонаря будут проявляться фотографии.

Владимирцы смогут принять участие в разработке и наполнении новых экспозиций на Георгиевской, 7, когда те появятся. Горожан попросят поделиться предметами домашнего интерьера прошлого века. Но всё это будет возможным лишь после погашения миллионных долгов.

Ранее «Призыв» сообщал, что ВСМЗ передаст музею Санкт-Петербурга недостающую часть императорского подарка.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»