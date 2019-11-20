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Должностное лицо заказчика — главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» привлечен к административной ответственности в виде штрафа

 Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел дело возбужденное в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» (на момент совершения правонарушения), выразившегося в утверждении документации об электронном аукционе на право заключить контракт на поставку кислородного концентратора для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

            В действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

            Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере трех тысяч рублей.

            Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал должностное лицо заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2»  (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000 рублей  в доход бюджета.

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