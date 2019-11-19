Должностное лицо заказчика ФКП «ГЛП «Радуга» – и.о. генерального директора (на момент совершения правонарушения) привлечён к административной ответственности в виде штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное в отношении должностного лица заказчика – и.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» (на момент совершения правонарушения), выразившегося в утверждении конкурсной документации на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» за 2018 год с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере трех тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика – и.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.