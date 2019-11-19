Доброград признали лучшим местом для турсобытий

Доброград стал победителем престижной премии Russian Event Awards 2019. Частный город в Ковровском районе занял первое место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия». Ежегодно в Доброград на живые концерты, спортивные мероприятия и соревнования, фестивали, open-air, кинопоказы и многое другое приезжают более 300 тысяч гостей. В этом году Доброград стал площадкой для 13 крупных фестивалей и концертов, хедлайнерами которых стали олимпийские чемпионы по фигурному катанию, солисты Большого театра России и звезды российского шоу-бизнеса.

Две престижные награды приехали во Владимирскую область.

Высокую оценку получил еще один туристический проект Владимирской области. Это семейный фестиваль «День Пряника». Он занял первое место в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

Общенациональный финал уже восьмой по счету премии Russian Event Awards состоялся в Самаре. Всего для участия в премии в области событийного туризма в этом году было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, а также из Латвии и Белоруссии.

Ранее «Призыв» сообщал, что впервые сувениры из Владимирской области завоевали сразу три Гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службы «Доброграда»