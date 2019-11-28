Дмитрий Биганов: «Я не вижу свет в конце тоннеля»

Генеральный директор «БигАвтоТранса» подтвердил информацию об уходе компании с рынка пассажирских перевозок. Администрацию Владимирской области Дмитрий Биганов поставит в известность в ближайшее время. Не исключено, что уведомление о расторжении договора на обслуживание маршрутов поступит в региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства уже сегодня. Таким образом, через пару месяцев перевозчик может полностью перестать обслуживать пригородные маршруты. По словам Дмитрия Биганова, всему виной новый договор с владимирским автовокзалом.

— Согласно прежнему договору, с каждого проданного билета мы платили автовокзалу 19%. Сейчас они предложили нам взимать фиксированную плату за каждый заезд автобусов. Мы можем моделировать потоки, знаем, сколько у нас заездов. Таким образом, с Нового года мы должны будем платить в зависимости от маршрута от 1,5 до 38 раз больше. На некоторых маршрутах мы даже суммарно столько денег не имеем, сколько должны будем заплатить, — пояснил «Призыву» генеральный директор «БигАвтоТранса» Дмитрий Биганов. — Я не могу субсидировать перевозки пассажиров. В конце концов, это же предпринимательская деятельность. Я должен извлекать прибыль, а не компенсировать убытки за счет собственных средств. Мы не видим света в конце тоннеля.

По мнению Дмитрия Биганова, перевозчикам дали ясно понять, что ситуация на рынке будет только ухудшаться. Остановок для пассажиров пригородных и междугородных рейсов станет меньше. Сейчас автобусы часто забирают людей не только на вокзале, но и по пути следования в пределах городов. Людям это удобно: незачем ехать на вокзал, если можно сесть в транспорт ближе. Новый руководитель госпредприятия «Владимирский автовокзал» Павел Левин считает, что такие остановки плодят нелегальных перевозчиков. Они «бомбят», ориентируясь на те места, где скапливаются пассажиры. Дмитрий Биганов, наоборот, уверен в том, что отмена остановок только спровоцирует активность нелегальных перевозчиков. Автобусы не выдержат конкуренции. Поэтому в «БигАвтоТрансе» решили транспорт распродать. А с коллективом вопрос будут решать в индивидуальном порядке, утверждает бизнесмен.

— С каждым будем стараться решить вопрос по обоюдному согласию. Если не получится, тогда в рамках законодательства будем людей сокращать, — отметил Дмитрий Биганов.

Сейчас главная интрига — кто придет на смену легендарному предприятию. Разрешиться она должна на конкурсной основе. И пока, по мнению Дмитрия Биганова, претендентов на место нет.

В «Белом доме» драматизировать ситуацию не склонны.

По словам директора областного департамента транспорта и дорожного хозяйства, шероховатости будут, но только в первое время. А дальше вопрос должны решить. Главное, чтобы заложниками ситуации не стали пассажиры пригородных маршрутов. На автобусах ежедневно передвигаются сотни человек. И любой день возможного простоя для них — большая проблема.

Информация о том, что Дмитрий Биганов отказывается от всех пригородных и междугородных маршрутов появилась накануне в паблике, который специализируется на транспортной тематике. Согласно распространенным данным, сотрудникам предприятия сообщили об этом на общем собрании. Бить тревогу начали водители и механики.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский автовокзал разогнал общепит и вылез из долгов.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»