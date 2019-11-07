Дмитриевский собор. Секреты каменного кружева XII века

Возле какой владимирской достопримечательности дольше всего стоят изумлённые туристы? Какое значение имеют различные элементы белокаменной резьбы? Народный гид Валентинович приоткрывает завесу тайн Дмитриевского собора.

В этом выпуске вы узнаете:

00:50 – чьей домовой (вернее, дворцовой) церковью был Дмитриевский собор;

01:50 – каким целям служил храм в древности;

03:18 – для чего великий князь Всеволод Юрьевич повелел изобразить на храме царя Давида;

04:15 – что символизирует вырезанная в камне мёртвая голова с растущими из неё побегами;

04:55 – для чего на соборе изображено вознесение Александра Македонского;

05:25 – что такое «крин» и почему их так много в белокаменном убранстве храма;

06:07 – чья борцовская схватка вырезана в камне и что она означает;

07:25 – где изображён сам заказчик работ по строительству храма;

08:05 – что в облике Дмитриевского собора не сохранилось до наших времён

08:43 – чем уникальны уцелевшие фрески храма.

Подготовил Олег Беспалов

Фото «Призыва»