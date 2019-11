Дирижёр Hard Rock Orchestra рассказал о предстоящем концерте во Владимире

16 ноября на сцене Городского Дворца культуры прозвучат мировые рок-хиты в исполнении московского оркестра Hard Rock Orchestra (12+). В этот вечер владимирцы услышат более двадцати главных композиций групп: Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses и многие другие. Дирижёр Hard Rock Orchestra Владимир Обухов рассказал «Призыву» о своем уникальном коллективе.

Концерты в Кремле прошли с аншлагами

Наш коллектив изначально был просто струнным оркестром. Ребята собрались в начале этого года, чтобы дать несколько концертов дипломатическом зале Государственного Кремлевского Дворца, а также выступить на разогреве у RockestraLive в Питере. Начав в начале 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле. Мы там даже три концертных клипа сняли.

12 человек играют на двух десятках инструментов

Именно тот формат состава, который сейчас существует с начала сентября, появился от того, что на концертах RockestraLive я не только дирижировал, но еще и играл на фортепиано, иногда даже на трубе и последние пару лет писал львиную долю оркестровок. Появилась идея дополнить струнный состав Hard Rock Orchestra несколькими духовиками-мультинструменталистами и привнести новые краски в звучание. Я играю на фортепиано, трубе, мелодике. Еще у нас есть кларнетист, которые исполняет партии саксофона, а также тромбонист, играющий на теноровой тубе, но это далеко не предел. То есть на сцене 12 человек, а за концерт вы услышите десятка два инструментов.

Тем не менее мы не симфонический оркестр и не претендуем на это в отличие от некоторых. Симфонизм предполагает несколько десятков музыкантов, и чтобы инструменты, как минимум, дублировались. Вот RockestraLive ближе всего к симфоническому звучанию из тех, кто дает подобные концерты.

Оркестр дает новую жизнь забытым хитам

Многие оркестры играют самые топовые хиты, но мы решили не идти по пути хайпа и стараемся исполнять так сказать «хиты номер два». На самом деле это оказываются даже более интересные песни, которые не заезжены и не превратились в откровенную попсу. Когда-то Radiohead отказались играть на концертах знаменитую Creep, потому что она откровенно их достала. Вот мы говорим Queen и все сразу хотят Bohemian Rhapsody или The Show Must Go On, но не тут-то было! Мы исполняем Play the Game. Считаете, что Led Zeppelin — это Stairway to Heaven или Immigrant Song? А Whole Lotta Love не хотите?

В ноябре у нас 4 концерта: во Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Твери. В декабре ни одного. А в январе будем играть специальную программу, посвященную Дэвиду Боуи, и это будет в Москве. В этот вечер мы будем скучать и плакать, веселиться и смеяться, вспоминать и мечтать, как мечтал Дэвид. Так что все самое интересное впереди!

Приглашаем всех владимирцев на концерт Hard Rock Orchestra «Мировые рок-хиты» (12+), который пройдет 16 ноября на сцене Городского Дворца культуры. Начало в 19.00. Купить билеты можно онлайн и в кассах города.

Беседовала Татьяна Лысова

Фото Hard Rock Orchestra

