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Директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района»  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  2  статьи 7.31  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В декабре 2018 года  заказчиком на сайте ЕИС РФ в сфере закупок не была своевременно размещена информация  о расторжении муниципального контракта на ремонт фасада здания администрации Киржачского района заключенного между МКУ «ХТУ администрации Киржачского района» и ООО «Авангард» 18.09.2018.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал  виновным директора  МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района»  в совершении административного правонарушения и привлек  её  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей  в доход бюджета.

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