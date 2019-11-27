Директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района» по признакам нарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В декабре 2018 года заказчиком на сайте ЕИС РФ в сфере закупок не была своевременно размещена информация о расторжении муниципального контракта на ремонт фасада здания администрации Киржачского района заключенного между МКУ «ХТУ администрации Киржачского района» и ООО «Авангард» 18.09.2018.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района» в совершении административного правонарушения и привлек её к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.