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Директора ГКУ СО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении  директора ГКУ СО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  2  статьи 7.31  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В 2018 году заказчиком неоднократно нарушался пятидневный срок размещения в ЕИС РФ в сфере закупок документов и информации об исполнении контракта на поставку круп для нужд учреждения, а также документов о приемке поставленного товара.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным директора ГКУ СО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в совершении административного правонарушения и привлек  её  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей  в доход бюджета.

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