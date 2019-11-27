Директора ГКУ СО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора ГКУ СО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по признакам нарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В 2018 году заказчиком неоднократно нарушался пятидневный срок размещения в ЕИС РФ в сфере закупок документов и информации об исполнении контракта на поставку круп для нужд учреждения, а также документов о приемке поставленного товара.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным директора ГКУ СО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в совершении административного правонарушения и привлек её к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.