Диабетику вернули деньги за тест-полоски под нажимом прокуратуры

Инвалид 2 группы, страдающий инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа, смог добиться положенного по закону только после вмешательства прокуратуры. В надзорное ведомство житель Суздальского района пожаловался после того, как устал ждать тест-полоски для глюкометра. Врачи Областной клинической больницы рекомендовали ему контролировать уровень гликемии перед завтраком, обедом и ужином. Рецепт пациенту на тест-полоски выписали еще в мае, однако, не дождавшись обещанного, мужчина приобрёл их за свой счет.

Пациенту отказали в районной больнице.

Решением Суздальского районного суда по требованию прокурора департамент здравоохранения Владимирской области и Суздальская районная больница обязаны обеспечивать диабетика тест-полосками, а также вернуть ему потраченные денежные средства. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее «Призыв» сообщал, что без жизненно важного оборудования оставили 18-летнего диабетика из Гусь-Хрустального. В редакцию обратилась его мама.

Ольга Ефремова

Фото: bgpatients.org