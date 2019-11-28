Девушка пострадала в лобовом столкновении двух легковушек

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня в первом часу ночи на улице Добросельской во Владимире. По предварительной информации ГИБДД УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «ВАЗ» десятой модели, житель Гусь-Хрустального, при повороте налево столкнулся с двигавшейся навстречу иномаркой «Geely».

В результате ДТП травмы получила пассажирка «десятки», 18-летняя девушка.

Помощь пострадавшей оказана на месте.

Известно, что водитель иномарки был пьян. Проведенное на месте медицинское освидетельствование показало, что в его крове находилось почти 1 промилле алкоголя.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель «Opel» погибла, вылетев на встречку. Смертельное ДТП произошло возле деревни Бынино в Киржачском районе.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Подслушано Автомобилистов»