Детский инфекционный корпус могут начать строить в 2020 году

Инфекционный корпус при областной детской клинической больнице, которая находится в микрорайоне Доброе, могут начать строить в следующем году. Проект расширения детского медучреждения разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области направил заявку на включение строительства инфекционного корпуса ОДКБ в федеральную адресную инвестиционную программу.

Новый 7-этажный корпус предполагается разместить на месте сквера в северо-восточной части территории больницы, вдоль улицы Добросельской. Это будет стационар на 120 коек с блоком интенсивной терапии, игровыми и гигиеническими комнатами.

Стоимость инфекционного корпуса – 1,5 миллиарда рублей.

Елена Путова, заместитель директора департамента финансов администрации области:

В период 2020-2022 годы предусмотрено в проекте бюджета начало строительства инфекционного корпуса с блоком интенсивной терапии на территории детской областной клинической больницы города Владимира.

Всего предусмотрено на три года пока 86 миллионов рублей.

Но большая работа сейчас департаментом проводится по привлечению средств из федерального бюджета.

Безусловно, если денег из федерального бюджета не будет, то и строительство не начнется. Средств, запланированных в бюджете области, не хватит на старт масштабной стройки. Об этом объекте говорили еще год назад при обсуждении проекта бюджета на 2019-й, но за это время ближе к его реализации так и не стали.

Вместе с тем Росздравнадзор уже не раз выдавал предписания по устранению недостатков в работе инфекционного блока, который действует на базе городской больницы № 2. Сейчас детей с отравлениями и вирусами принимают в областной больнице, там есть 9 инфекционных боксов, а также в городской № 2 – отделение рассчитано на 45 коек.

— Во-первых, этого мало: обеспеченность на 10 тысяч детского населения должна быть на уровне 19 коек, а в нашем регионе этот показатель – 13 коек. Во-вторых, далеко не все существующие помещения соответствуют современным требованиям, – сказал заместитель директора департамента здравоохранения Анатолий Уколов.

Новый корпус решил бы все сегодняшние проблемы. Но пока одобрение на федеральном уровне не получено.

Как «Призыв» сообщал ранее, неразрешимые трудности возникли по работе службы скорой помощи. Об этом можно почитать здесь и здесь.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»