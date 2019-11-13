Детские школы искусств получили новые музыкальные инструменты

Учреждения образования Владимирской области оснастили необходимым для занятий оборудованием в рамках реализации национального проекта «Культура» и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

В этом году участниками национального проекта «Культура» стали Владимирский областной музыкальный колледж и десять музыкальных школ: Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева и Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева (г. Владимир); Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района, Детская школа искусств им. М.А. Балакирева (г. Гусь-Хрустальный), Детская школа искусств Киржачского района им. В.М. Халилова, Ковровская детская музыкальная школа №1, Ковровская детская школа искусств имени М.В. Иорданского, Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной (г.Муром), Детская музыкальная школа №3 им. Н.Г. Лаврентьева (г. Муром) и Детская школа искусств города Петушки. На улучшение материально-технической базы этим учреждениям дополнительного образования было выделено из федерального, областного и местных бюджетов более 61 миллиона рублей.

В рамках национального проекта «Культура» Владимирскому областному музыкальному колледжу имени А.П. Бородина было выделено более 10 миллионов рублей. Эти средства направили на приобретение музыкальных инструментов, оборудования для занятий, учебной мебели и методической литературы. Сегодня в колледже обучаются 230 студентов. При учреждении работает детская школа искусств, где занимаются творчеством 250 юных талантов.

На улучшение материально-технической базы учреждениям выделено более 61 миллиона рублей

В конце ноября Владимирский областной музыкальный колледж отметит 60-летний юбилей. Ежегодно более 80% выпускников колледжа поступают в ведущие ВУЗы страны, среди которых Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Российская академия музыки им. Гнесиных, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки и другие.

— Обновление материально-технической базы – это большая помощь для любого учреждения образования, — говорит директор Владимирского областного музыкального колледжа Элла Зинина. — Нам удалось приобрести современные музыкальные инструменты отечественных производителей, мебель, оборудование и учебно-методическую литературу. Впервые за всю историю работы колледжа мы смогли значительно пополнить библиотечный фонд – нами приобретено порядка 1000 экземпляров необходимой образовательной литературы. Такие позитивные изменения, безусловно, вдохновляют наших студентов, открывают новые возможности в процессе обучения.

Елена Иванова

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