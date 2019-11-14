Детская школа искусств города Петушки получила новые музыкальные инструменты

Учреждение дополнительного образования оснастили необходимым для занятий оборудованием в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

В этом году участниками национального проекта «Культура» стали Владимирский областной музыкальный колледж и десять музыкальных школ: Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева и Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева (г. Владимир); Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района, Детская школа искусств им. М.А. Балакирева (г. Гусь-Хрустальный), Детская школа искусств Киржачского района им. В.М. Халилова, Ковровская детская музыкальная школа №1, Ковровская детская школа искусств имени М.В. Иорданского, Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной (г.Муром), Детская музыкальная школа №3 им. Н.Г. Лаврентьева (г. Муром) и Детская школа искусств города Петушки. На улучшение материально-технической базы этим учреждениям дополнительного образования было выделено из федерального, областного и местных бюджетов более 61 миллиона рублей.

Детской школе искусств города Петушки в рамках было выделено более пяти миллионов рублей.

На эти средства приобретены музыкальные инструменты (рояль, саксофоны, тромбон, труба, ксилофон, гусли и другие.), учебная мебель и методические материалы.

Сегодня в детской школе искусств обучаются более 380 человек. Учреждение дополнительного образования работает по четырем направлениям: изобразительное искусство, хоровое пение, хореографическое искусство, музыкальное искусство.

— Нам удалось многое сделать. Во-первых, у нас появился новый современный рояль, — рассказывает директор детской школы искусств города Петушки Юрий Гавриков. Во-вторых, мы приобрели всё необходимое для хореографических классов. Теперь ребята занимаются на профессиональном оборудовании. В-третьих, мы заменили кресла в концертном зале на театральные. И, конечно, большой вклад в образование наших детей – это новые музыкальные инструменты, без которых невозможно представить работу музыкальной школы. Все это – позитивно влияет на учебный процесс, поэтому будем ждать от наших воспитанников новых побед!

Елена Иванова

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