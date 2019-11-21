Дети до 3 лет должны получать лекарства бесплатно

В постановлении правительства четко прописаны заболевания, при которых дети имеют право на льготное обеспечение лекарствами. Наиболее распространённая группа — это сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания. Здесь же указано, что независимо от тяжести болезни (инвалидности) ребенка до 3 лет должны обеспечить бесплатным лекарством. То есть лекарства должны быть выписаны в любом случае, в том числе и малышу с обычной ОРВИ:

— Родителям выписывает рецепты участковый педиатр. На сегодняшний день государство выделяет более чем достаточно средств на лекарственное обеспечение детей, — говорит Изабелла Ивкова.

Вам могут и не предложить бесплатные лекарства, нужно знать свои права и пользоваться ими.

Например, жительница Владимира Юлия Наследникова о своих правах знает. У нее четверо детей. Они наблюдаются в первой поликлинике. И ей педиатры уже давно не отказывают в выписке бесплатных препаратов.

— Не надо стесняться заявлять о том, что вы знаете этот закон, что вы хотите получить положенные лекарства, — советует Юлия.

У каждого врача на рабочем столе перед глазами должна быть открыта электронная таблица со списком (наличием) лекарств на аптечном складе. Если в графе количества стоит «ноль», лекарство должно быть заказано под конкретного ребенка.