Дети до 3 лет должны получать лекарства бесплатно

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Знаете ли вы о льготах?
Капли в нос, спрей для горла, жаропонижающий сироп, противовирусные таблетки либо антибиотик. Вот стандартный список назначений ребенку в период простудных заболеваний. Стоимость такого набора варьируется от 2 до 3 тысяч рублей. И зачастую родителям даже грудничков приходится покупать всё это за свой счёт.
Хотя по закону, и это подтверждено постановлением правительства от 30 июля 1994 г. № 890, у них есть льготы. Получать бесплатные лекарства по рецептам врачей имеют право все дети до трех лет, а в многодетных семьях – до 6 лет. Как это применяется на практике, «Призыву» рассказали многодетная мама Юлия Наследникова и врач кабинета медпрофилактики городской больницы № 5 Изабелла Ивкова.
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Как получить бесплатное лекарство для ребёнка?
В постановлении правительства четко прописаны заболевания, при которых дети имеют право на льготное обеспечение лекарствами. Наиболее распространённая группа — это сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания. Здесь же указано, что независимо от тяжести болезни (инвалидности) ребенка до 3 лет должны обеспечить бесплатным лекарством. То есть лекарства должны быть выписаны в любом случае, в том числе и малышу с обычной ОРВИ:
— Родителям выписывает рецепты участковый педиатр. На сегодняшний день государство выделяет более чем достаточно средств на лекарственное обеспечение детей, — говорит Изабелла Ивкова.
Вам могут и не предложить бесплатные лекарства, нужно знать свои права и пользоваться ими.
Например, жительница Владимира Юлия Наследникова о своих правах знает. У нее четверо детей. Они наблюдаются в первой поликлинике. И ей педиатры уже давно не отказывают в выписке бесплатных препаратов.
— Не надо стесняться заявлять о том, что вы знаете этот закон, что вы хотите получить положенные лекарства, — советует Юлия.
У каждого врача на рабочем столе перед глазами должна быть открыта электронная таблица со списком (наличием) лекарств на аптечном складе. Если в графе количества стоит «ноль», лекарство должно быть заказано под конкретного ребенка.
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Где получают бесплатные лекарства?
Выписанное педиатром лекарство родители получают в специальной аптеке. У каждой больницы она своя, прикреплена по территориальному признаку — по районам. Перед этим на рецептурном бланке нужно поставить все необходимые печати. Такая процедура некоторых родителей останавливает. Не каждый захочет заниматься бумажной волокитой. Говорят, больше на бензин потратишь на пути за бесплатным лекарством.
Но если список назначений внушительный, стоит добиться бесплатного рецепта, уверена Юлия.
— Во время каждой болезни мы экономили от 3 до 5 тысяч рублей, — говорит многодетная мама. — Мы получали лекарства бесплатно. Это наше право. Нам выписывали и те, которых не было в списках. Это родителей не должно волновать. Если лекарство назначено даже врачом из частной клиники, как было один раз в нашем случае, его должны выдать бесплатно.
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Почему врачи отказывают в выдаче льготных лекарств?
Задача врача-педиатра и департамента здравоохранения администрации Владимирской области – помочь пациенту. Но на пути лекарственного обеспечения зачастую встают электронные торги. Они могут замедлить поставку медикаментов в больницу. Поставщик может внезапно отказаться от заключения контракта, и всё приходится начинать сначала. Раньше было проще. Но 44-ФЗ был создан, чтобы бороться с коррупцией, говорят медики.
— В ноябре мы будем составлять списки необходимых лекарств на следующий год. Предугадать точно, в каких препаратах будут нуждаться пациенты, сложно. А государство за тратой бюджетных средств следит очень строго. Все медикаменты должны быть востребованы. Поэтому если препарата нет в наличии, пациентам стоит немного подождать, — подчеркивает Изабелла Анатольевна.
Но если возникает ситуация, когда ребенок не может подождать, родитель вместе с участковым педиатром обращаются к заведующей поликлиникой. И для таких форс-мажоров есть ускоренные способы получения лекарств, которых нет в аптеке на данный момент. На детях однозначно нельзя экономить.
— Если ваш педиатр говорит, что лекарств нет в списках, то в больнице сами должны решить этот вопрос. Они либо внесут этот препарат в список, либо лекарства выпишут за счёт самой поликлиники, в нашем случае тоже так было, – рассказывает Юлия.
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Что делать, если в бесплатных лекарствах отказывают
С поставкой лекарств в аптеки могут быть задержки, но это не должно отражаться на обеспечении детей.
— Если мама заявила о своих правах и ей всё равно не выписали лекарства, она должна продолжать настаивать, вплоть до заведующей, — поясняет Изабелла Ивкова.
Родитель должен отстаивать права на льготы. Можно собрать чеки на потраченные лекарства и потом доказывать в суде незаконные траты. Но лучше до суда не доводить. Сейчас есть много инстанций, где такие жалобы принимают, и вопросы решаются. В случае с Юлией Наследниковой так и было. Ведь изначально её ребенку педиатр отказал в выписке льготного рецепта. Причину озвучил традиционную – нет в наличии.
— Я сразу сказала, что напишу заявление в прокуратуру, и как-то быстро всё решилось, — говорит Юлия. – Либо нужно сразу пойти к заведующей поликлиникой и рассказать о своих проблемах. Если ничего не решилось, нужно письменно написать заявление на имя главного врача, оставить электронное обращение на сайте департамента здравоохранения. Я ещё писала на kremlin.ru, потому что знаю, что с помощью этого сайта также быстро решаются проблемы. Они, конечно, также спускают вопросы на местный уровень. Но местные чиновники в данном случае должны будут отчитаться и мне, и Москве, как они решили эту ситуацию. Соответственно, они напрягаются гораздо больше.
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Копейка рубль бережет
Выходит, что получить рецепт на бесплатные лекарства для малышей смогут далеко не все, а только самые настойчивые. Ведь знать об этом законе мало, нужно быть готовым добиваться его выполнения. Возможно, в первый раз вам придется потратить время, нервы. Но лекарство, пусть и не сразу, всё-таки выдадут. Зато в следующий раз медики скорее всего сами предложат выписать вашему ребенку льготный сироп от кашля. А это значит, что минимум 200 рублей семейного бюджета уже будет сэкономлено.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: silverstaruk.org
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