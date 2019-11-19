Десять процентов всего стекла России выпускают владимирцы

В регионе-33 доля стекольной промышленности в общем объеме отгруженной продукции предприятий, осуществляющих производство неметаллической минеральной продукции, составляет более 73%.

В денежном выражении объем отгруженных товаров стекольного производства за 10 месяцев 2019 года составил 20,8 млрд рублей — это на 16,3 процента больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Индекс производства в январе-октябре 2019 года к соответствующему периоду 2018 года составил 105,4 процента, что указывает на положительную тенденцию развития отрасли.

Индексы производства стекла и изделий из него в 2018-2019 гг. (в процентах)