Десять процентов всего стекла России выпускают владимирцы

-
Стекольная отрасль области в цифрах
19 ноября отмечают свой профессиональный праздник работники стекольной промышленности. Такая дата выбрана не случайно: в этот день родился великий русский учёный Михаил Ломоносов (1711-1765), который был создателем химического производства глазури, стекла, фарфора в России. Для Владимирской области производство стекла и изделий из него является одним из ведущих видов экономической деятельности и предметом особой гордости. Продукция мастеров из Гусь-Хрустального известна не только в России, но и далеко за пределами нашей страны.
Данные Владимирстата позволяют наглядно представить состояние стекольной промышленности региона-33 на сегодняшний день.
-
Вклад в общероссийский выпуск
В общероссийском объеме стекольной продукции на долю владимирских предприятий приходится почти 10 процентов.
-
Объемы производства
В регионе-33 доля стекольной промышленности в общем объеме отгруженной продукции предприятий, осуществляющих производство неметаллической минеральной продукции, составляет более 73%.
В денежном выражении объем отгруженных товаров стекольного производства за 10 месяцев 2019 года составил 20,8 млрд рублей — это на 16,3 процента больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Индекс производства в январе-октябре 2019 года к соответствующему периоду 2018 года составил 105,4 процента, что указывает на положительную тенденцию развития отрасли.
Индексы производства стекла и изделий из него в 2018-2019 гг. (в процентах)
-
В цехах и на дому
Во Владимирской области зарегистрировано 53 юридических лица и 5 обособленных подразделений, головные организации которых расположены в других регионах, по производству стекла и изделий из стекла. 20 предприятий (34 %) зарегистрированы на территории города Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района.
33 индивидуальных предпринимателя (почти половина из них – гусевчане) заявили при государственной регистрации основным видом экономической деятельности «Производство стекла и изделий из стекла». Как правило, они осуществляют художественную обработку стекла и стеклянных изделий.
-
Износ и обновление
На предприятиях данной отрасли сосредоточено более 12% основных производственных фондов области среди промышленных видов деятельности на сумму 32,7 млрд рублей. Степень износа основных фондов отрасли составляет 42,7% — это меньше, чем средняя по обрабатывающим производствам (48,4 %). Но и коэффициент обновления довольно низок — 3,4 процента при среднем показателе 8,5 %.
На развитие производства стекла и изделий из него за 2018 год использовано 1134,8 млн рублей инвестиций (около 5 % объема инвестиций, вложенных в промышленность области). Причем за 9 месяцев 2019 года – в 3,8 раза больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
-
Занятость и зарплата
На производстве стекла и изделий из него занято свыше 6 тыс. человек — 5,4 % от средней численности работающих в сфере обрабатывающих производств области. Среднемесячная зарплата за 9 месяцев 2019 года составила 34603 рубля, что составило 99% от средней по обрабатывающим производствам.
-
Банок больше, бутылок меньше
По стоимостному объему в производстве стекла и изделий из него лидирующее место принадлежит производителям полых стеклянных изделий: бутылок, стаканов, фужеров, рюмок, бокалов, чашек и прочих емкостей и бытовых изделий из стекла или хрусталя. По сравнению с прошлым годом наибольший рост пришелся на производство особо обработанного листового стекла (139,9%), стеклянной посуды для фармацевтической деятельности (124,2%) и стеклянных банок (123,7%). Более всего снизились объемы производства необработанного листового стекла и стеклянной бутылки: 97,3 и 97,4 соответственно.
Структура объема отгруженных товаров в январе — октябре 2019 года
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dcwmagazine.com
Обсуждение