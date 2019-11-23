Депутаты посоветовали собирать больше штрафов

Надо собирать больше денег с автолюбителей. Чем больше будет штрафов, тем выше доходы бюджета. А поскольку все деньги по линии ГИБДД идут в дорожный фонд, то и объемы ремонтной кампании могут увеличиться. К таким выводам пришли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области при обсуждении бюджета на 2020 год. В проекте уже учтено 523 миллиона рублей от штрафов за нарушения ПДД. Но это, считают депутаты, не предел.

Михаил Максюков, председатель комитета бюджетной и налоговой политики Заксобрания

Полагаем, что смещение акцентов с региональных дорог, которые находятся в очень приличном состоянии, по сравнению с другими регионами. И это отмечают в Минтрансе. Состояние муниципальных дорог не такое хорошее, как хотелось бы.

Направить средства на это от акцизов и транспортного налога. Кроме того, штрафы, которые взимаются за нарушение правил дорожного движения.

Мы ежегодно направляем большой объем средств на установку и содержание систем видеофиксации. Хотелось бы, чтобы активнее наполнялся бюджет в 2020 году.

На обслуживание созданного при департаменте транспорта центра безопасности дорожного движения и на покупку 20 комплексов фото- и видеофиксации в следующем году потратят 310 миллионов рублей. То есть фактически штрафами оплачивается содержание центра. Депутаты считают, что центр может нарастить мощности и больше тратить на дороги.

В 2020 году города и районы области получат дополнительно 677 миллионов рублей на ремонт дорог.

Дополнительные деньги появились из-за перераспределения доходов регионального бюджета. Теперь областные власти решили возвращать муниципалитетам до 50% от поступлений транспортного налога. Только больше получат те, у кого больше дорог с асфальтовым покрытием. Так, в 2020 году на ремонт дорог регионального значения потратят 505 миллионов рублей, а местного значения — 306 миллионов рублей. И этот перекос кажется депутатам Заксобрания не совсем справедливым.



В следующем году строительства дорог не запланировано. Будет проводиться только реконструкция дороги Кольчугино – Киржач. Акцент сделан исключительно на восстановление существующих дорог. Как «Призыв» сообщал ранее, Владимир получит порядка 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Список уже составлен. В нем пока всего семь дорог.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»