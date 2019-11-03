День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции

Казанская икона Божией Матери явилась народу в XVI веке. Произошло это в 1579 году 21 июля (ежегодно в этот день отмечается праздник обретения образа, или Казанская летняя). Незадолго до обнаружения иконы в Казани произошёл большой пожар, унесший с собой множество жизней и уничтоживший несколько крупных районов. После окончания страшного бедствия Божия Матерь пришла во сне девятилетней девочке Матроне, дочери местного купца Анучина.

Богородица рассказала девочке о своем образе, который был закопан под одним из сгоревших домов. Утром девочка рассказала том, что видела во сне. Ей не поверили, а следующей ночью Божия Матерь опять пришла во сне к Матроне и снова попросила ее откопать икону. Ну и это не помогло уговорить родителей. В третий раз Богородица указала, где спрятан священный образ. Наконец, родители согласились сходить с дочкой к сгоревшему дому.

Образ действительно находился в том месте, о котором говорила Богородица Матроне во сне. Родители девочки в тот же день отнесли икону в храм Николы Тульского. Впоследствии она попала в Благовещенский собор. У образа Божией Матери происходило множество чудес. Например, после долгой молитвы слепой Иосиф стал видеть. Та же участь ждала незрячего Никиту.