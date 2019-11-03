День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции

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Верующие чествуют священный образ
4 ноября верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых известных и почитаемых образов в России. На Руси праздник провозгласили официальным и народным, когда Казанская икона Божией Матери помогла освободиться от польского гнета в XVII веке. Историками этот период назван Смутным временем.
Казанская икона Божией Матери считается чудотворной. Верующие обращаются через священный образ к Богородице, чтобы получить помощь в делах, благословение в личной жизни, защиту от болезней, недоброжелателей и воздействия нечистой силы.
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История обретения святыни
Казанская икона Божией Матери явилась народу в XVI веке. Произошло это в 1579 году 21 июля (ежегодно в этот день отмечается праздник обретения образа, или Казанская летняя). Незадолго до обнаружения иконы в Казани произошёл большой пожар, унесший с собой множество жизней и уничтоживший несколько крупных районов. После окончания страшного бедствия Божия Матерь пришла во сне девятилетней девочке Матроне, дочери местного купца Анучина.
Богородица рассказала девочке о своем образе, который был закопан под одним из сгоревших домов. Утром девочка рассказала том, что видела во сне. Ей не поверили, а следующей ночью Божия Матерь опять пришла во сне к Матроне и снова попросила ее откопать икону. Ну и это не помогло уговорить родителей. В третий раз Богородица указала, где спрятан священный образ. Наконец, родители согласились сходить с дочкой к сгоревшему дому.
Образ действительно находился в том месте, о котором говорила Богородица Матроне во сне. Родители девочки в тот же день отнесли икону в храм Николы Тульского. Впоследствии она попала в Благовещенский собор. У образа Божией Матери происходило множество чудес. Например, после долгой молитвы слепой Иосиф стал видеть. Та же участь ждала незрячего Никиту.
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День народного единства
Праздник Казанской иконы Божией Матери в наши дни совпадает с государственным Днём народного единства не случайно. Оба торжества тесно связаны друг с другом одними и теми же событиями — победой над поляками в битве, произошедшей в 1612 году в Москве. Тогда народное ополчение освободило Китай-город от иностранных захватчиков.
Поляки обманом захватили столицу Руси. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин созвали второе ополчение против поляков. По дороге в Москву они встретили протопопа Казанского Благовещенского монастыря и попросили у него чудотворную икону. Священнослужитель дал согласие взять с собой святой образ. Воины непрестанно читали молитвы перед чудотворным образом. Богородица услышала мольбы дружинников и помогла избавить Москву от иностранных захватчиков.
В честь этого события князь Дмитрий Пожарский возвел в центре столицы Казанский собор, где и хранился тот самый список иконы Божией Матери, который помог изгнать врага с русских земель. Далее история его теряется и до сих пор неизвестно, что с ней стало дальше и где этот чудотворный образ сейчас.
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Традиции осенней Казанской
Самое важное в такой день — это молитва. Люди шли в церкви и просили у Богородицы здоровья, благополучия, мира под небом, молились за свою родину, семьи, родных и близких. После завершения торжественной литургии совершался крестный ход. Верующие обходили кругом поселения, города, деревни, как бы защищая их от нападения врагов. В наше время обход совершается вокруг церкви или по главным улицам поселения.
Именно Казанскую Богоматерь называли бабьей заступницей, так как она была покровительницей женщин. Поэтому 4 ноября всегда считался на Руси главным женским праздником. К торжеству приурочивали свадьбы, венчания. Этот знаменательный день победы божественной веры над всеми врагами считался самым удачным для создания семьи. А незамужние девушки молились святой о достойном женихе.
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Народные обряды
В день Казанской иконы Божией Матери девушке следовало ранним утром сорвать покрытый инеем березовый листочек и рассмотреть в нем свое отражение, как в зеркале. По преданию, этот обряд одаривал девушку красотой и привлекательностью для мужчин. Люди верили, что если следовать такому обычаю постоянно, то можно было избавиться от всех недостатков как на лице, так и на теле.
Для красоты и молодости в праздник Казанской иконы Божией Матери нужно было осветить яблоко и мед. Утром на рассвете следовало очистить фрукт от кожуры, натереть его и смешать с медом. Кожура выбрасывалась на улицу. Она символизировала все физические недостатки. Девушки верили, что если протереть медово-яблочный смесью лицо, то весь последующий год кожа будет выглядеть красиво и молодо. После нанесения нужно было произнести такие слова: «Яблочко очистилось, и лицо мое очистится, медок мягок и сладок, и кожа станет мягка и сладка».
Говорят, что такая маска творит чудеса. Она убирает все недостатки с лица. И речь идет не только о морщинах, но и о застарелых шрамах.
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Погодные приметы
До Казанской не зима, а после уже не осень.
Казанская морозам дорогу показывает.
Что Казанская покажет, то и зима скажет.
Если на праздник ясно и солнечно, то зима ожидалась холодная.
Если будет снег, то зима ожидается очень снежной.
Если дождь, то зима будет слякотной, а наступит очень скоро.
Если утром будет туман, то после праздника можно ожидать тепла.
В то же время считалось, что дождь – хорошая примета. Люди верили, что Богородицы в этот день плачет и замаливает человеческие грехи перед Богом.
А если погода была сухая, то значит, что следующий год будет очень тяжелым.
Сбор хорошего урожая на Казанскую считался предвестником морозной и суровой зимы.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: казанская-икона.рф
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