Дело Конышева и его подельников рассмотрят в особом порядке

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника и его подельников. Дело направлено в суд. По ходатайству обвиняемых оно будет рассмотрено в особом порядке. Игорю Конышеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенного имущества в крупном размере. Его заму Александру Трушинскому, а также директору фирм «Агентство Музейных Инноваций» и «Айкитти» Сергею Картинцеву вменяют пособничество в присвоении и растрате государственного имущества.

В преступный сговор обвиняемые вступили летом 2016 года, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Конышев подписал с коммерческой фирмой «Агентство Музейных Инноваций», как единственным поставщиком, договор на разработку нового логотипа и брендбука для ВСМЗ с заведомо завышенной стоимостью в размере 390 тысяч рублей. Реальная стоимость работ – 48,8 тысяч рублей. Таким образом, соучастники похитили более 341 тысячи рублей.

Игорь Конышев лично получил 100 тысяч рублей.

Второй эпизод связан с заключением договора с ООО «Айкитти» о разработке нового веб-сайта музея-заповедника стоимостью 4 миллиона 20 тысяч рублей. Фактическая же стоимость услуги — 1 миллион 360 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемые частично возместили ущерб, причиненный музею-заповеднику, выплатив 497 тысяч рублей. Личное имущество Игоря Конышева арестовано.

Ранее «Призыв» сообщал, что бывшего гендиректора ВСМЗ освободили из-под домашнего ареста. Следствие не стало ходатайствовать о продлении избранной в отношении него меры пресечения.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»