Дефицит бюджета Владимира снизился до 5%

Казна Владимира станет чуть-чуть богаче. На 2020 год дефицит по проекту бюджета снизился вдвое, с 10 до 5% от суммы доходов. Он составляет 196 миллионов рублей. А это значит, что мэрии не придется брать дополнительные кредиты, чтобы выполнить все расходные обязательства. Доходы города подросли за счет налогов. В следующем году поступит в казну 3,4 миллиарда рублей, что на 573 миллиона рублей больше нынешнего года.

Вера Трусова, начальник финуправления:



Мы же сколько лет принимали проект бюджета с дефицитом в 10%. Сейчас он 5%. А это влияет на снижение долговых обязательств.

Они не будут расти такими темпами, как в прошлые годы. Кредитов больше брали. Теперь будет экономия на их обслуживании. Это хорошо.

Надо, конечно, стремиться к бездефицитному бюджету. Но все равно это большой шаг.

Больше поступлений будет с налога на доходы физлиц, с земельного налога — на 7 и 8% соответственно. Кроме того, увеличатся суммы возврата из бюджета Владимирской области транспортного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

На 1 ноября 2019 мэрия имеет долги в размере 1,3 миллиарда рублей.

В этом году администрация города несколько раз оформляла бюджетные и коммерческие кредиты. Первые в обслуживании наиболее экономичные, но их суммы не велики и выдаются на короткое время. Но и с коммерческими везет. Ключевые ставки Центробанка падают, а вслед за ними банки снижают процентную ставку и на кредиты мэрии. Так образуется экономия. А любая лишняя сумма в казне может быть направлена либо на ремонт дорог, либо на благоустройство.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия Владимира выбрала более удобный способ поддержки жителей города, пользующихся льготами на общественном транспорте.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»