Что нужно знать о современных дружинниках

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Дружинникам рады в полиции
Дружинник в полиции все равно что председатель ТСЖ — деятельный, активный, ответственный… альтруист. Дружинников привлекают на массовые мероприятия, профилактику правонарушений в компании с участковыми, патрулирование с сотрудниками ППС и ДПС.
Дмитрий Тютин, начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти УМВД по Владимирской области
- Участие в охране общественного порядка, пресечение правонарушений, проведение правовой и разъяснительной работы с населением.
- Дружинники могут применять физическую силу в случаях, угрожающих жизни и здоровью граждан и им самим.
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Дружинник - инициативный и сознательный гражданин
Во Владимирской области создана 61 народная дружина. Всего в них зачислены 1249 человек. Дружины создаются исключительно по инициативе самих граждан.
Дмитрий Тютин, начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти УМВД по Владимирской области
- Для создания инициативной группы граждан на общем собрании выбирается уполномоченное лицо, которое готовит комплект документов, доставляет их в территориальный орган внутренних дел.
- Выбирают командира и подают заявление о создании народной дружины в случае регистрации ее в региональном реестре в УВД.
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Дружинников узнают по жилету
Никакого оружия и средств самозащиты дружинники не имеют. Все, что при них есть, это удостоверение, нагрудный знак и форменное обмундирование. В нашем регионе не мудрствовали и не вводили специальную верхнюю одежду, ограничившись выдачей светоотражающих жилетов. Перед каждым выходом на улицы каждому выдают обмундирование. Люди должны понимать, кто перед ними и каковы его полномочия, считают в полиции.
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Простого "спасибо" недостаточно
Все мы понимаем, что альтруизм далеко не заведет. С энтузиазмом постоянно и качественно можно работать только за зарплату. Но у дружинников ее нет. Бывает поощрение от администраций, но не чаще, чем один раз в квартал. Один безусловный плюс — все дружинники застрахованы.
Дмитрий Тютин, начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти УМВД по Владимирской области
- У нас ежегодно проводится конкурс на звание лучшей народной дружины. Представители поощряются ценными подарками.
- Также главами каждого района принимается свое постановление о мерах поощрения.
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Кто идет в дружинники
Средний возраст дружинника — от 50 и старше. Такие люди, как считают в полиции, уже осознают, что для порядка и безопасности нужна помощь населения. Но сейчас сознательность крепнет и в рядах молодежи. Например, на базе ВлГУ создана дружина.
Александр Плотников, командир народной дружины Октябрьского района Владимира
- В основном нас привлекают на патрулирование улиц с участковыми. Помогаем дорожникам, ГАИ.
- Сейчас еще по линии МЧС тоже работаем.
- Смотрим, чтобы люди вели себя миролюбиво, не ругались матом, чтобы не было драк, в пьяном виде задерживаем.
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Оружие дружинника - слово
После всех сокращений в системе МВД участковый и ДПСник — на вес золота. У них обязанностей столько, что нужны дополнительные часы в сутках. Им не до разговоров. А вот у дружинников, наоборот, главное оружие — слово. Никакого физического воздействия, даже за руку хватать нельзя. Только если речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан.
Александр Плотников, командир народной дружины Октябрьского района Владимира
- Даже если мы идем без удостоверения, видим, что мальчик начал ругаться, обзываться.
- Подходим и говорим, нельзя так делать, чему тебя учат в школе. Реагирует, встает на верный путь.
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Статистика за год по ВладимируВ этом году 72 дружинника были задействованы во всех крупных массовых мероприятиях во Владимире, вызывались на патрулирование улиц порядка 400 раз. С помощью дружинников выявлено 339 административных правонарушений. И даже раскрыто 4 преступления при непосредственном участии дружинников.
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