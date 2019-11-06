Что нужно знать о современных дружинниках

Дружинник в полиции все равно что председатель ТСЖ — деятельный, активный, ответственный… альтруист. Дружинников привлекают на массовые мероприятия, профилактику правонарушений в компании с участковыми, патрулирование с сотрудниками ППС и ДПС.

Дмитрий Тютин, начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти УМВД по Владимирской области