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Что мы отмечаем 4 ноября?

Проверьте свои знания российской истории

4 ноября — это большой государственный праздник для всей страны, который к тому же ещё и является официальным выходным днём. Каждый человек, проживающий в России, может с лёгкостью ответить, что его задачей является единение всех людей, проживающих в России. Инициативу утверждения его внёс Межрелигиозный совет России, лидерами которого являются представители традиционных конфессий государства. Дата празднования связана с трагическими событиями 1612 года, когда столица Российского государства — Москва была освобождена от интервентов из Польши. В этот день народы России чествуют освободителей и выражают свою гражданскую позицию – желание мира в собственной стране и процветания государства. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете историю этого праздника?

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