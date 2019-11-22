Что известно о вязниковской и ковровской родне Карамзина

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Родственники историка
Выдающийся русский историограф и литератор Николай Карамзин был отцом десятерых детей. Но прямых его потомков уже не осталось. Зато родни — достаточно. К примеру, недавно нашу страну посетил отпрыск этого рода, обитающий в столице Уругвая Монтевидео. На Владимирской земле не сейчас, но раньше также жило немало родственников Николая Карамзина. Одно их имение можно увидеть и в наши дни.
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Сингорь под Вязниками
По дороге из Мстеры в Вязники на правом берегу Клязьмы лежит селение с необычным названием Сингорь. Оно примечательно стоящей на обочине часовней, а ещё тем, что прежде там было имение близких родственников знаменитого историка Николая Карамзина.
Интересный факт: Карамзину принадлежит самая краткая характеристика общественной жизни в России. Когда во время его путешествия в Европу русские эмигранты спросили, что происходит на родине, писатель ответил одним словом: «воруют».
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Муж сестры
В родстве с писателем в Вязниковском крае оказалось семейство Кушниковых — дворян и местных землевладельцев XVIII-XIX столетий. Ветвь вязниковских Кушниковых шла от Сергея Александровича Кушникова (1745-1796), служившего при Екатерине II в армии и вышедшего в отставку в чине майора. Он был женат дважды, причем первым браком на Екатерине Михайловне Карамзиной — родной сестре Николая Михайловича Карамзина.
Интересный факт: В официальном родословии отмечается происхождение фамилии Карамзин от татарского мурзы по имени Кара Мурза (Кара Мирза)
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Адъютант Суворова
Старший сын Сергея и Екатерины — Сергей Сергеевич Кушников в молодости отличился как храбрый офицер (в том числе при штурме турецкой крепости Очаков в 1789 году). Он знал французский, немецкий, итальянский языки и служил старшим адъютантом при великом полководце Александре Васильевиче Суворове. Известный своей отвагой, он не раз под огнём неприятеля доставлял приказы главнокомандующего в самую гущу боя.
Интересный факт: Ещё в юности Суворов самостоятельно выучил несколько иностранных языков.
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Крымский меценат
Вязниковское имение адъютант Суворова передал своему младшему брату Григорию Сергеевичу Кушникову, который в молодости служил офицером российского флота, а потом на гражданской службе достиг чина действительного статского советника. Он прославился тем, что пожертвовал 300 тысяч рублей (огромную сумму по тем временам) на открытие в городе Керчи в Крыму учебного заведения для «благородных девиц» по типу Смольного института в Санкт-Петербурге. В благодарность институт был назван Кушниковским. Теперь в его здании — школа имени героя-партизана Володи Дубинина.
Интересный факт: Почетным попечителем Кушниковского девичьего института была Елизавета Воронцова, супруга помещика Владимирской губернии графа Михаила Воронцова (внука 1-ого владимирского наместника Р. И. Воронцова).
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Интеллигентный помещик
Вязниковское родовое владение мецената Кушникова унаследовал один из его сыновей — Николай. В молодости он служил в армии, где достиг чина поручика, после чего вышел в отставку. Остаток своей жизни посвятил досугу богатого помещика. Однако он был образованным интеллигентным человеком с разносторонними интересами, как и полагается близкой родне великого Карамзина.
Интересный факт: Родовое владение состояло из трех деревень — Сингорь, Ставрово и Федосьиха (Федосеиха), ныне расположенных в составе муниципального образования «Поселок Мстера»
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Кирсаниха под Ковровом
В соседнем Ковровском уезде находилось ещё одно имение близких родственников историографа. Там в сельце Кирсанихе на правом берегу Клязьмы усадьбой владел отставной подпоручик артиллерии Александр Пазухин. Он был женат на внучатой племяннице Николая Карамзина Екатерине Пазухиной. Его отец Николай Шипилов был знаком с полководцем Александром Васильевичем Суворовым: под командой графа он, будучи штабс-капитаном Московского гренадерского полка, в 1799 году принял участие в Швейцарском и Итальянском походах русских войск.
Интересный факт: Выйдя в отставку, Шипилов был награжден орденом св. Анны III степени. Выйдя в отставку, он служил в 5-м полку Владимирского ополчения 1812 года, а потом был владимирским и ковровским уездным судьей.
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Санаторий с историей
Усадьба Шипиловых в бывшем сельце Кирсаниха под Ковровом чудом сохранилась до наших дней. А в отремонтированном усадебном доме сегодня размещается административный корпус санатория имени Н. С. Абельмана. Хотя отдыхающие в этой здравнице, как правило, не осознают, в каком уникальном уголке они находятся.
Интересный факт: Кирсаниха являлась единственным помещичьим селением, входившим в приход Ковровской городской Христорождественской церкви.
Подготовил Николай Фролов
Фото автора и i.ytimg.com
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