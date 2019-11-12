Число жалоб на микрофинансовые организации выросло в 2,5 раза

Владимирцы недовольны работой микрофинансовых организаций (МФО). К такому выводу пришли специалисты регионального отделения Центробанка, изучив жалобы за третий квартал 2019 года. С деятельностью МФО связано 82 обращения. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди распространенных жалоб населения – некорректные действия, направленные на возврат задолженности по договору микрозайма.

При этом большинство обращений, около 52%, поступивших в Банк России, касались банковской сферы. Зарегистрировано 229 жалоб. Чаще всего жители Владимирской области жалуются на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита, а также на проблемы с погашением или реструктуризацией кредита.

Владимирцы все чаще жалуются на некорректные действия кредиторов.

Но есть и положительная тенденция. Снижается количество жалоб на страховщиков. Банком России получено 66 обращений от владимирцев, что на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объясняется это тем, что потребители услуг страховых организаций стали пользоваться еще одной возможностью урегулировать спор со страховой компанией: обратиться к финансовому уполномоченному по договорам ОСАГО, каско, ДСАГО.

— Когда автовладелец не согласен с установленным ему коэффициентом бонус-малус, то сначала он обращается к страховщику, а потом, если тот не предпринял никаких действий, может пожаловаться в Банк России, где в результате проверки КБМ будет определено его корректное значение. В такой ситуации страховая компания обязана скорректировать значение КБМ и вернуть излишне уплаченную страховую премию. Если страховщик не сделал возврат, то потребитель вправе обратиться к финансовому уполномоченному с имущественным требованием, – поясняет заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.

За июнь-сентябрь в службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного поступило 541 обращение от жителей Владимирской области. Средний размер требований по обращениям составил 190 тысяч рублей.

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Ольга Ефремова

Фото: glas.ru