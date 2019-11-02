Число мужчин в области сократилось на 5 тысяч

К международному Дню мужчин Владимирстат подсчитал представителей сильной половины человечества, проживающих в 33-м регионе. Повод получился праздничный, а вот цифры грустные. Мужское население Владимирской области стремительно сокращается. На начало 2019 года здесь проживало 619 тысяч представителей сильного пола — на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. Статистика явно отрицательная.

Не лучше показатели и среди женщин, чей праздник ещё впереди. За год их стало меньше почти на 7.5 тысяч. Сейчас в регионе — 746 тысяч представительниц слабого пола. Это все равно значительно больше, чем мужчин.

На 1000 мужчин в области 1207 женщин.

При этом, по данным Росстата, меньше всего мужчин проживает в соседних с Владимирской областью регионах: Ивановском и Ярославском. А значит, местные невесты явно нацелены и на наших, и и без того дефицитных, парней. Сами же мужчины, понимая, что за ними выстраиваются очереди, вступать в брак не спешат. Все больше молодых людей оттягивают этот волнительный момент. В 2018 году половина российских женихов оформили семейные отношения в возрасте 25-34 года, а почти треть – после 35 лет («мама очень хотела внуков…»).

Ещё одна новость со знаком минус: по данным Владимирстата, мужское население региона стареет. Возрастная группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние 5 лет увеличилась на 8,7%. Даже серьезные люди, которые занимаются статистикой, осознавая остроту проблемы, называют хорошего мужчину «зверем редким, пугливый, но невероятно ценным».

Не хватает в регионе не только мужчин, но и внуков. Ранее «Призыв» сообщал, что на 100 пожилых людей приходится 81 ребенок.

Полина Тарбеева

Фото: meme-arsenal.com